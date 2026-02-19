Sergio Ramos vuelve a Sevilla: reuniones y fechas claves para la compra del Sevilla FC

Avanza la temporada para el Sevilla Fútbol Club y, con el paso de los días, se acerca la decisión final de Sergio Ramos sobre la compra de la entidad nervionense. El camero, inmerso en un proceso de due diligence para analizar las cuentas del club, afronta la recta final de estas negociaciones con dudas sobre la oferta final, que dependerá de si el conjunto hispalense mantiene o no la categoría. La oferta inicial de 450 millones de euros podría descender hasta los 200 en caso de que el club blanquirrojo bajase a Segunda Divisón, algo que no convendería ni a la situación económina ni deportiva del cuadro sevillista.

Según ha podido saber Diario de Sevilla, Ramos ha aterrizado este mismo jueves junto a su familia para pasar unos días en la capital hispalense, situación que ha aprovechado para programar una serie de reuniones con la consultora KPMG, encargada de realizar la due diligence, para abordar el estudio de las cuentas de la entidad. A esta información hay que sumar la ofrecida por Zona Mixta, quienes aseguran que el camero tiene por delante algo más de un mes y medio de prioridad y exclusividad sobre el Sevilla, amén de un contrato de confidencialidad para evitar posibles filtraciones sobre el proceso.