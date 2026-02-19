El ex príncipe Andrés, en libertad bajo investigación por sus lazos con el pederasta Epstein

Reclinado en el asiento trasero de un vehículo y visiblemente angustiado, Andrés Mountbatten-Windsor, ex duque de York y hermano de Carlos III, dejó pasadas las 19:00 la comisaría de Norfolk a la que fue conducido por varias patrullas de Policía a primera hora –justo el día que cumplía 66 años– por la sospecha de “mala conducta en un cargo público” en su relación con el pederasta convicto estadounindense Jeffrey Epstein. al que habría filtrado información confidencial cuando del Gobierno británico cuando era representante especial comercial entre 2001 y 2011.

Después de varios meses de polémica, la Policía del Valle de Támesis, la fuerza del orden que corresponde a Windsor, ordenó este jueves el arresto del que fuera hijo predilecto de Isabel IIen la residencia donde vivía tras ser desalojado hace unas semanas de la mansión de Royal Lodge, a las afueras de Londres, por la que apenas pagaba renta.

El antiguo duque de York permaneció detenido casi 11 horas en la comisaría mientras la Policía investiga una denuncia de que Andrés entregó a Epstein documentos sensibles del Gobierno británico en su etapa como representante especial comercial entre 2001 y 2011.

Además, en los últimos documentos divulgados por el Departamento de Justicia de EEUU sobre el casoEpstein hay diversas fotos de Andrés con mujeres jóvenes y varios intercambios de correos en los que Epstein le dice que va a enviar al Reino Unido a una mujer rusa de 26 años para que le conozca.

Hace unos días, la Policía del Valle del Támesis había informado de que estaba evaluando esa información para decidir si procedía a una investigación criminal.

Asimismo, los agentes evalúan actualmente el movimiento del avión privado de Epstein en distintos aeropuertos del Reino Unido para intentar averiguar si fue utilizado por el magnate para transportar a menores de edad.

La explosiva noticia del arresto se conoció poco después de que el primer ministro, Keir Starmer, dijera esta mañana a la BBC que nadie estaba “por encima de la ley” al referirse al caso Epstein.

Las fuerzas del orden indicaron que, tras el arresto del hermano de Carlos III, llevaron a cabo registros en propiedades en los condados de Norfolk, donde está Sandringham, y Berkshire, donde está Windsor y el área donde vivía Andrés hasta hace unas semanas.

La Policía aseguró que se trata de un caso “activo”, por lo que recomendó “tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial”. “Tras una evaluación exhaustiva, hemos abierto una investigación sobre esta acusación de mala conducta en un cargo público. Es importante proteger la integridad y la objetividad de nuestra investigación”, subrayó en una nota.

En virtud de la legislación británica, la Policía puede retener a una persona por un máximo de 24 horas desde el momento en que llega a la comisaría antes de ser acusada o puesta en libertad, pero un alto cargo policial puede autorizar una extensión de la detención.

Las primeras revelaciones sobre la conexión entre Andrés de Inglaterra y Jeffrey Epstein llegaron en 2015, cuando la estadounidense Virginia Giuffre denunció ante un tribunal de Florida que fue forzada a mantener relaciones sexuales con él cuando era menor, dentro de una red que dirigía el fallecido millonario.

Aunque siempre ha negado su implicación en la red de abusos sexuales a menores del financiero estadounidense, su madre y su hermano tomaron medidas para apartarlo progresivamente de la vida pública. Pero el caso continuó y en 2021, Giuffre presentó una demanda contra él, al asegurar que abusó de ella cuando era menor.

El ex duque de York negoció en 2022 un acuerdo extrajudicial multimillonario con Giuffre, quien acabó suicidándose, pero dejó unas memorias póstumas en las que que relata con detalle sus encuentros con el tercer hijo de Isabel II.