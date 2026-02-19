Matías Almeyda afronta la segunda sanción más grande a un entrenador de la historia de España

Matías Almeyda y Cholo Simeone añaden un nuevo elemento a la lista de cosas que los unen. Tras su expulsión y reacción el pasado sábado frente al Deportivo Alavés, el técnico del Sevilla Fútbol Club se queda a un partido de igualar la mayor sanción histórica a un entrenador en el fútbol español, récord que sigue ostentando su compatriota. Han pasado casi 12 años de aquella expulsión en la Supercopa de España al entrenador del Atlético de Madrid, que quedará en el recuerdo por aquellas collejas al asistente que no hicieron sino engrosar el castigo impuesto por el Comité de Competición.

En el encuentro de ida estuvo marcado por la roja que Fernández Borbalán mostró al Cholo en el minuto 25 de partido al protestar su decisión de dejar seguir el juego mientras Juanfran Torres era atendido fuera del terreno de juego. El agentino se marchó al túnel de vestuarios no sin antes dar "algunos toques al cuarto árbitro en la cabeza" según recoge la crónica de aquel partido entre Atlético y Real Madrid. Dos partidos por la expulsión, cuatro por golpear al trencilla, uno por aplaudir y uno por no irse a vestuarios fue el desglose final de una sentencia que no se cumplió como debiera, pues la sanción al entrenador del conjunto rojiblanco se dividó en cuatro partidos de liga y cuatro de Supercopa, no llegando a cumplirlos en esta última competición al prescribir con el paso de los años.

Las fotos del Atlético de Madrid-Sevilla / Fernando Villar | Efe

En el caso de Matías Almeyda, el entrenador del Sevilla Fútbol Club se perderá, en principio, hasta siete encuentros de la Primera División española tras la polémica con Galech Apezteguía. Mientras los servicios jurídicos de la entidad hispalense trabajan a destajo para reducir la pena impuesta al técnico argentino, asegurando que se van a agotar "todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos", lo único seguro es que no se concederá la cautelar al bonaerense, por lo que no podrá sentarse en el banquillo del Coliseum ante el Getafe el próximo domingo 22 a partir de las 14:00.

El comunicado del club hispalense también deja claro que el propio Sevilla "respeta las instancias jurídicas deportivas y sus decisiones" aunque se hará uso "de todas sus herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador". Cabe recordar que la sanción de siete partidos se divide en cuatro artículos según la resolución que el Comité hizo pública este mismo miércoles: dos por protestas al árbitro principal, asistente o cuarto árbitro (artículo 127), uno por no dirigirse al vestuario tras ser expulsado (artículo 121.3), tres por actitudes de menosprecio o desconsideración reiteradas hacia los árbitros, directivos o autoridades deportivas (artículo 124) y uno más por conducta contraria al buen orden deportivo (artículo 129).