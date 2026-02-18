El Sevilla reacciona a la sanción de Almeyda y la considera excesiva

No ha tardado en reaccionar el Sevilla tras conocerse la sanción de siete partidos impuesta a Matías Almeyda por su encontronazo con el árbitro Iosu Galech Apezteguía. El club publicó un comunicado este mediodía en el que muestra su apoyo al técnico argentino y asegura que agotará todas las vías disponibles para recurrir la sanción, utilizando todas las herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador.

El club nervionense ya envió unas imágenes a la Real Federación Española de Fútbol, pero, según se anuncia en el documento de la sanción de Almeyda el Comité considera que las mismas no tienen entidad suficiente para desvirtuar la presunción de veracidad del acta arbitral, la cual goza de presunción de veracidad.

Comunicado completo del Sevilla

El Sevilla FC, tras conocer la sanción de siete partidos impuesta por el Comité de Competición a nuestro entrenador, Matías Almeyda, por su expulsión en el partido del pasado fin de semana ante el Alavés, quiere trasladar:

-Su total apoyo a nuestro entrenador ante un castigo que considera excesivo.

-Que comparte el arrepentimiento y las disculpas expresadas por el mismo entrenador tras el encuentro por su propia reacción.

-Que el departamento jurídico del club agotará todas las vías disponibles para recurrir la que considera una sanción excesiva tanto en la cuantía de partidos impuestos como en la caracterización de los hechos.

-Que el Sevilla FC respeta las instancias jurídicas deportivas y sus decisiones, pero que hará uso de todas sus herramientas para defender sus legítimos derechos y los de su entrenador.