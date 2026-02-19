El 'caso Koundé' lleva a Monchi a juicio: un intermediario entre Sevilla y Barcelona reclama 3 millones

La pasada semana, José María del Nido Carrasco compareciía en los micrófonos de Canal Sur Radio en una entrevista marcada por el mal momento societario, deportivo y económico que atraviesa el Sevilla Fútbol Club. En este último aspecto, el conjunto hispalense aún debe recibir ciertas cantidades por traspasos realizados en estos últimos años, como el de Jules Koundé al Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, parece que la entidad hispalense no es la única parte interesada en que el combinado blaugrana salde sus deudas con la citada operación.

Informaba El Periódico este mismo jueves que Isaac Tutumlu López, intermediario, habría denunciado al Barcelona por el incumplimiento de un acuerdo relacionado con la llegada del central galo a la entidad azulgrana. Según el atestado, el equipo de la ciudad condal debería abonar tres millones de euros al agente por su "intervención" en el fichaje de Koundé. El denunciante ha aportado una serie de mensajes vía WhatsApp con los que tratará de convencer al juez de que es merecedor de esta cantidad, una operación que vincula tanto a Ronald Koeman como a Ramón Planes y a Monchi.

Fernando celebra con Koundé y Jesús Navas el 0-3 en Getafe poco antes de ser sustituido por Óliver Torres. / Joaquín Corchero

Según revela la noticia, Tutumlu contactó con el Sevilla Fútbol Club a instancias de Ronald Koeman, quien parecía empecinado en firmar a Jules Koundé para el Fútbol Club Barcelona. Le destitución del neerlandés no privó a la entidad blaugrana de seguir intentando acometer esta llegada, que terminaría dándose el 26 de julio de 2022 por unos 50 millones de euros mas variables. El intermediario asegura haber sido una figura clave en la operación, siendo el puente entre Monchi y Ramón Planes, director de fútbol de la entidad barcelonesa, antes de que este fuera sustituido por Mateuy Alemany, quien trabaja ahora en el Atlético de Madrid.

El próximo 10 de marzo se celebrará un juicio en Barcelona donde el propio Monchi deberá declarar como testigo, sumándose su intervención a las de los protagonistas anteriormente citados. La información publicada por El Periódico vuelve a dejar en mal lugar al conjunto culé, con una crisis económica sin precedentes que le ha hecho contraer una cantidad importante de deudas no sólo con otros clubes de fútbol, sino con distintas entidades como es el caso de Tutumlu. Mientras tanto, en el Sevilla siguen esperando poder recibir esos 20 millones que, pese a que no servirían para cuadrar cuentas porque entran dentro del presupuesto de 2022, servirían para reducir la preocupante deuda que asola al conjunto nervionense en este momento de crisis financiera.