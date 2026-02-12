El presidente del Sevilla FC reconoce el motivo por el que no fichó a Sergio Ramos: "Fui yo"

En una entrevista muy esperada por toda la afición del Sevilla Fútbol Club, el presidente José María del Nido Carrasco ha dejado uno de los grandes titulares de la semana en clave blanquirroja. "La decisión de que Sergio Ramos no juegue en el Sevilla es mía", ha asegurado el mandatario nervionense en los micrófonos de Canal Sur Radio, en una comparecencia marcada por la crisis económica y deportiva que atraviesa la entidad hispalense. Las dudas sobre un posible regreso del camero a la entidad blanquirroja como jugador se han sucedido enormemente en estas últimas semanas, sumándose además a ese interés que parece tener por tomar las riendas del club.

Este parece ser el motivo, según Del Nido Carrasco, de su rechazo al canterano sevillista. "A mí me llama el entorno de Sergio Ramos y me dice que han suscrito una LOI (documento no vinculante que establece el compromiso preliminar entre dos partes para iniciar una negociación, compraventa o acuerdo comercial) con los accionistas del Sevilla y que él quería jugar en el Sevilla. Yo les dije que para mí, que era el que tenía que tomar la decisión, era incompatible que estuviera analizando la situación económica del club para poder convertirse en dueño en un periodo de tiempo indeterminado y que estuviera jugando en el club", declaraba el presidente.

"Se podría dar la casuística de que el dueño del Sevilla Fútbol Club fuera entrenado por Matías Almeyda o que el dueño del Sevilla fuera dirigido por un delegado o trabajador de un club del que fuese a convertirse en su dueño. Fui yo, y exclusivamente yo, el que dije que para mí era incompatible. Por eso Sergio no juega en el Sevilla", remarcaba José María del Nido Carrasco antes de explicarlo en un plano más cercano a la dirección deportiva: "Es verdad lo que dice Antonio (Cordón), no tenemos límite y Sergio no podría haber jugado gratis porque LaLiga te computa una serie de condiciones para valorar lo que cree que consume de límite, como pasó con Jesús Navas. Pese a esto, la decisión de que Sergio no esté en el Sevilla es mía y no tiene nada que ver con lo deportivo".

Así sigue la situación con Sergio Ramos

Además de reconocer públicamente el por qué no se firmó al camero, el presidente del Sevilla ha dejado claro que continúa al margen del proceso de venta del club, que puede darse "mañana o en un año y medio". Ramos continúa en cabeza para dirigir la entidad nervionense, inmerso en la mencionada LOI y a punto de comenzar ese proceso de due diligence que sirve para "identificar riesgos, pasivos ocultos y contingencias para validar el precio y las condiciones de la transacción". Lo que pase sobre el césped también será fundamental para ver qué ocurre con un equipo que continúa inmerso en la lucha por la salvación y que afronta este mismo fin de semana un duelo clave ante el Deportivo Alavés.