Muere un trabajador en un accidente laboral en Estepa

Un trabajador de 59 años murió este jueves en un accidente laboral ocurrido en Estepa. El siniestro ha tenido lugar durante la mañana en la calle Canela, a la altura de la esquina con la calle Almendra, en el polígono industrial Sierra Sur. La víctima de este siniestro cayó desde la claraboya de un edificio al interior del mismo.

Según informaron fuentes del servicio de emergencias 112, se envió a los sanitarios del 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local de Estepa. Los primeros intentaron reanimar a la víctima, sin éxito, y sólo pudieron certificar la defunción. La comisión judicial se ha desplazado al lugar para ordenar el levantamiento del cadáver.

Se dará parte también a la Inspección de Trabajo, para que se investiguen las circunstancias de este accidente y por qué no se cumplieron las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales. Es el cuarto accidente laboral mortal ocurrido en lo que va de año en Sevilla, y la tercera persona que muere precipitada en altura mientras realizaba unas labores profesionales.

El 28 de enero murió un joven de 21 años al caerle encima una placa en la zona de Palmas Altas, en Sevilla capital. Un día después, el 29, falleció un hombre de 55 años al precipitarse al vacío en un edificio del polígono PISA, en Mairena del Aljarafe. El 2 de febrero perdió la vida un hombre de 70 años al caer también desde el tejado de una nave en un polígono de Alcolea del Río.