Una foto vuelve viral el Sánchez-Pizjuán: "Solamente en el estadio del Sevilla"

Si cada país es un mundo, el fútbol dentro de cada uno de ellos es un universo. No sólo los equipos, sino la forma de vivir los partidos, los cánticos o los estadios varían según el lugar dónde nos encontremos. Este tipo de choques culturales no hace sino enriquecer la variedad del deporte rey, aunque para algunos resulte realmente sorprendente la diferencia entre distintos países. Uno de los casos más recientes, viralizado a través de la red social Twitter, ha sido el Ramón Sánchez-Pizjuán, casa de un Sevilla Fútbol Club que siempre da de qué hablar.

La cuenta @InsoliteFoot publicó el pasado 10 de febrero una fotografía tomada desde la zona visitante del estadio sevillista junto a un texto que ha causado furor entre los twitteros: "Sólo en el estadio del Sevilla: si tu pie se resbala, sacas el córner". La verticalidad que tiene el Sánchez-Pizjuán es una sorpresa no sólo para los extranjeros, sino para aquellos que no están acostumbrados al feudo nervionense. Los comentarios no han dejado de sucederse, desde aquellos que aseguran que es una experiencia que provoca "vértigo" hasta otros que se preguntan si cumple "la normativa vigente" para un campo de fútbol profesional.

Curiosamente, el estadio más mencionado en los comentarios de la publicación, que en apenas nueve días casi ha alcanzado el millón de impresiones, son la comparativa del Ramón Sánchez-Pizjuán con Mestalla. El estadio del Valencia CF tampoco se queda atrás, siendo el estadio con mayor verticalidad de LaLiga según varios estudios y seguido de cerca por El Sadar, hogar del Club Atético Osasuna. Con casi 70 años de historia, que se cumplirán en el 2028, el feudo nervionense ha vivido tanto la gloria como los infiernos con el Sevilla Fútbol Club, sin dejar de lado aquel famoso apodo de 'Jugador Número 12' otorgado a la afición hispalense por su ferviente apoyo a la selección española frente a Irlanda durante la Eurocopa de 1964, un trofeo que terminaría levantando el combinado nacional en el Santiago Bernabéu.

El Sánchez-Pizjuán, sexto estadio de LaLiga

En lo que va de temporada 2025/2026, según los datos ofrecidos por Transfermarkt, el Sánchez-Pizjuán es el sexto estadio que más público ha tenido durante LaLiga, con un total de 455.413 espectadores, bajando a la séptima posición en el ránking de promedios, con una estimación de 35.032 personas por partido. Domina esta clasificación el Real Madrid, con bastante ventaja sobre la segunda plaza que ocupa el Atlético de Madrid y completando el podio el Real Betis Balompié. El resto de puestos europeos de esta tabla son para Athletic Club, Valencia CF y Fútbol Club Barcelona, que supera al cuadro hispalense por 2.000 en el promedio, intercambiando posiciones en la suma total de espectadores de este curso.