Juanlu: "Almeyda me tranquilizó tras la expulsión y se lo agradezco"

Juanlu ha sido protagonista esta semana por motivos negativos tras ser expulsado ante el Alavés por doble amarilla a los 16 minutos. El de Dos Hermanas pasó por el programa El Cubo, donde explicó que "está siendo una semana jodida", pero que está intentando "ayudar al equipo a que llegue de la mejor manera ante el Getafe".

El '16' del conjunto nervionense señaló que "su entorno más cercano" le intentó ayudar a olvidar lo sucedido, y admitió que "duele dejar al equipo con uno menos". Explicó que fue un "exceso de motivación en el minuto 1, fui como un toro y voy al suelo; yo, cuando se revise en el VAR, me asusté".

También quiso aprovechar para dar las gracias a su entrenador: "Almeyda me tranquilizó después del partido y se lo agradezco", y desveló una conversanción: "Me dijo que son errores que no se pueden cometer, pero que le puede pasar a cualquiera".

En cuanto a la diferencia entre estar peleando por arriba y ahora por la permanencia, dijo que el primer año lo pasó mal: "Yo no estaba acostumbrado, pero ya el año pasado te acostumbras y no te queda otra si quieres sacar adelante". También aprovechó para lanzar un mensaje: "Sentimos mucho la situación, pero ellos tienen que entender que es la situación del club y que lo mejor es que estemos todos unidos, y estoy seguro de que el Sevilla volverá a ser lo que fue, no sé si antes o después, pero pasará".

Sobre la expulsión de Almeyda, sigue sin saber el por qué: "Yo la he visto repetida un par de veces y sigo sin entender el por qué se le expulsa, y es verdad que en las últimas jornadas estamos teniendo muy mala suerte con los árbitros". Al técnico argentino lo alabó y considera "una grandísima persona que entiende al futbolista porque él lo ha vivido, y nosotros vamos a muerte con él".

Juanlu quiere jugar cuanto antes e indicó, sobre el derbi, "que tiene muchas ganas", pero que "el mensaje es que el domingo es el partido más importante". Sobre el equipo, señaló que se encuentra con "ganas" de cara al partido del domingo.

Destacó que el equipo se ha mostrado unido: "La unión que tenemos este año no la tuvimos años anteriores, y sobre todo Almeyda, que le gusta la palabra unión, y este año somos una familia".