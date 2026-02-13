Sergio Ramos y Five Eleven Capital contratan a una consultora antes de decidir sobre la compra del Sevilla

El futuro y la posible venta del Sevilla sigue dando de hablar. El fondo Five Eleven Capital, en el que participa Sergio Ramos, mantiene firme su intención de adquirir la mayoría del capital del club. Sin embargo, no se fía del club. Antes de formalizar cualquier oferta, quieren analizar las cuentas del Sevilla en profundidad y, para ello, han contratado a KPMG, una de las mayores redes globales de firmas de servicios profesionales, conocida como parte de las Big Four. Esta firma ofrece servicios de auditoría, asesoramiento fiscal, legal y de negocio en más de 150 países, ayudando a las empresas a mejorar su rentabilidad, gestionar riesgos y transformarse digitalmente.

Como ha anunciado El Confidencial, la consultora ya ha estado en las oficinas del club para analizar todas las cuentas. Revisarán contratos con proveedores, pagos pendientes a jugadores y personal, así como la deuda real de la entidad. Según aseguró ayer el presidente José María del Nido Carrasco, el club tiene una deuda neta de 88 millones de euros, aunque se sabe que ha necesitado dos préstamos de Goldman Sachs por hasta 170 millones para atender obligaciones inmediatas. Este medio señala que, en estos momentos, el club tiene un patrimonio negativo superior a los 120 millones de euros.

Five Eleven Capital quiere confirmar si existe un riesgo real de disolución o quiebra técnica, además de evaluar la liquidez y las obligaciones a corto plazo, por si fuese necesaria una ampliación de capital; algo que esperan, aunque el presidente lo negó ayer de manera rotunda: "El Sevilla no necesita una ampliación de capital".

Se espera que KPMG finalice la auditoría interna a mediados de abril, momento en el que Five Eleven Capital decidirá si convierte el LOI en una oferta formal. Esta fecha coincidirá con la recta final de la temporada y será determinante para que el Sevilla se mantenga en Primera División, cuya permanencia es vital por los ingresos televisivos.