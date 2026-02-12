Del Nido Carrasco, sobre la venta: "El Sevilla va a volver, pero tiene que pasar un proceso de transición"

El proceso de posible venta sigue siendo uno de los asuntos que más protagonismo acapara en la actualidad del Sevilla en las últimas semanas. Han trascendido contactos con fondos de inversión estadounidenses e incluso la aparición del nombre de Sergio Ramos, que como afirmó el presidente "ha suscrito una LOI para conocer e iniciar la due diligence". En cualquier caso, la decisión final recaerá en los accionistas, mientras el actual presidente, José María del Nido Carrasco, insiste en mantenerse al margen de las negociaciones.

Del Nido Carrasco quiso dejar clara su desvinculación directa respecto a cualquier movimiento accionarial. "No tengo nada que ver con la venta. Mi padre tiene muchas acciones, los accionistas son todos sevilllistas y están buscando una opción buena para el Sevilla" afirmó. Además, se mostró dispuesto a apartarse si así lo determina un hipotético nuevo propietario: "El día que me digan que me tengo que ir me iré, sea quien sea. Si alguien compra el club imagino que lo gobernarán ellos y no nosotros".

El máximo mandatario subrayó igualmente su papel institucional en este periodo de incertidumbre: "Alguien tiene que dirigir el club durante este proceso, que puede durar un día, seis meses o un año y medio".

El presidente sí reconoció haber mantenido contactos con el primer grupo interesado en la compra: "Llegué a conocerlos, estuve con ellos una vez para preguntarme por la situación y el día a día del club y no he vuelto a saber". Aunque desconoce los "motivos por los que decidieron no acometer dicha inversión".

Por su parte, afirmó que tiene constancia de la implicación de Sergio Ramos. "Conozco por el entorno de Sergio que hay suscrita una LOI para conocer e iniciar la due diligence. Las preguntas sobre compra y venta son más para el vendedor que para mí".

En relación con la situación financiera de la entidad, volvió a insistir en la cifra real de deuda neta: “La deuda neta del Sevilla son 88 millones de euros. El valor del Sevilla es X menos 88 millones de euros. Hemos vivido años de guerra accionarial, de hostigamiento contra el consejo, y vivimos en una época de muchas noticias fake. No sé qué intenta la gente que dice que el Sevilla tiene una deuda de 300 millones de euros".

Del Nido Carrasco también reflexionó sobre el momento institucional que atraviesa el club y el horizonte a medio plazo: "Mi época se va a acabar, el Sevilla va a volver pero tiene que pasar un proceso de transición. Somos los mismos que dirigimos la mejor época exitosa del club y los que tenemos que resolver esta situación".

También dejó entrever que la solución podría pasar por que el nuevo propietario aporte "dinero a fondo perdido", ya que acortaría "el proceso de regeneración", y apuntó que "el Sevilla no necesita una ampliación de capital".

Por último, se refirió al perfil que debería reunir un eventual nuevo inversor, señalando que no le preocupa el origen del comprador: "La hoja de ruta está marcada, lo único que puede hacerlo diferente no es quién la lidere sino el tiempo, lo que necesitamos es que tenga capacidad económica y capacidad de gestión de clubes, eso de que sea o no sevillista... El dinero suele venir de fondos de inversión extranjero. Si Sergio compra el club, el dinero lo va a poner un fondo de inversión que no creo que tenga su sede en Camas; no conozco el grupo, no tengo ni idea de si tienen dinero o no. Me da igual la nacionalidad".