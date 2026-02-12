Del Nido Carrasco: "Muchas noches mi cabeza me dice si a mí me merece la pena seguir al frente del Sevilla"

José María del Nido Carrasco ha vuelto a comparecer después de mucho tiempo en silencio. El presidente del Sevilla, que pasó por La Jugada de Sevilla, respaldó a Matías Almeyda como técnico, además de valorar la situación del club y explicar los motivos por los que sigue al frente de la entidad.

Para el máximo mandatario del club, la situación en la que se encuentra el Sevilla era algo que se podía esperar a principios del curso. "Cuando en verano Antonio Cordón, Matías Almeida y yo nos sentamos para planificar y valorar el Sevilla de la presente temporada, éramos conscientes que las circunstancias que se están dando, un poco mejor o un poco peor, se podían dar", aunque asegura que está convencido de "sacarlo adelante".

Para el presidente, la confianza en Matías Almeyda es "absoluta". "Yo habló con él todos los días, él esta fuerte y es la persona elegida para liderar este Sevilla, que tiene que hacer magia para poder inscribr a un futbolista", volviendo a respaldar al técnico argentino.

Además, añadió que tiene la "conciencia tranquila" porque está "cumpliendo la hoja de ruta de estos momentos". "Hemos reducido en dos años 120 millones de euros los gastos del Sevilla Fútbol Club porque sin estar en Champions, no podía sostener ese volumen de gastos porque no tiene ese volumen de ingresos", detalló.

"Una cosa es que te cante tu campo, Junior, vete ya: y otra cosa es que te cante tu campo, Junior, muérete. El grito, Junior, vete ya, yo lo acepto como parte del fútbol. Si a una persona le agrada que le deseen la muerte, no es agradable y entiendo que todos estamos de acuerdo que ese tipo de situaciones se tienen que condenar", dijo acerca de los cánticos recibidos por una parte de la afición.

Sobre el motivo de por qué sigue en el Sevilla y no lo deja, aseguró que se lo plantea: "Yo todas las noches cuando me acuesto, muchas de ellas, mi cabeza me dice si a mí me merece la pena seguir al frente del Sevilla, pero ya es un acto de responsabilidad, sabéis que tengo un pacto suscrito que me vincula a la gestión del club y este tipo de decisiones la tienen que tomar alguien porque son necesarias para la supervivencia del club". Explica que acepta "ser el malo de la pelicula en este momento de la historia del Sevilla" y volvió a dejar claro que sigue al cargo por una cuestión "de responsabilidad".

Asegura que no quiere huir de un problema siendo él uno de los que lo ha creado: "Yo no entiendo la vida cuando hay un problema, salir corriendo y huír del problema. Yo la entiendo cuando uno tiene un problema lo tiene que afrontar y el Sevilla necesita de gente que tome este tipo de decisiones".