Sevilla FC: Todos a una con Almeyda

Matías Almeyda en su presentación entre el presidente Del Nido Carrasco y el director deportivo Antonio Cordón.

En el Sevilla hay un respaldo unánime a Matías Almeyda. En las últimas semanas, las tres figuras con mayor peso del club han defendido públicamente al argentino, mostrando una confianza firme en la figura del entrenador.

Pese a los rumores y a que los resultados no lo avalan del todo –el equipo sumó 13 puntos en las primeras jornadas, pero entre la 9 y la 23 solo ha conseguido 12 de los últimos 45 posibles–, la postura del club sigue siendo la misma.

Además, viendo el calendario inmediato, quieren quitarle presión al técnico: el Sevilla afronta tres compromisos clave ante Alavés y Getafe, rivales directos en la pelea por la permanencia, además de la importancia intrínseca del Gran Derbi.

Antonio Cordón “Es el entrenador idóneo, tenemos plena confianza en él porque es un trabajador nato”

Desde la entidad el mensaje es claro. Salvo una debacle Almeyda continuará al frente del equipo al menos hasta el final de la temporada. El argentino firmó hasta 2028 con la idea de liderar un proyecto a medio y largo plazo, y él mismo ha reiterado en varias ocasiones su deseo de cumplir su contrato.

El primero en respaldarlo fue Antonio Cordón, quien durante la presentación de Maupay lo calificó como “el entrenador idóneo” y subrayó que cuentan con “plena confianza en él porque es un trabajador nato”.

Gudelj “La relación con el míster es muy buena, confiamos mucho en él; y él en nosotros”

También el capitán, Nemanja Gudelj, en la rueda intersemanal expresó el apoyo del vestuario en la rueda de prensa intersemanal: “Es ideal para el Sevilla. La relación del grupo con el míster es muy buena; confiamos mucho en él y él en nosotros”.

Del Nido Carrasco “La confianza en Almeyda es absoluta; está fuerte, es un luchador y es la persona ideal”

Por su parte, el presidente, José María del Nido Carrasco, cerró filas en Canal Sur Radio y aseguró que la confianza es “absoluta”. “Está fuerte, es un luchador y la persona ideal para liderar este Sevilla”, afirmó, añadiendo que el técnico mantiene “la misma fuerza e ilusión” que cuando llegó.

Desde el club son conscientes de que el argentino está haciendo todo lo que está en su mano–con esta plantilla–. Pese a la inestabilidad institucional que atraviesa la entidad, plantilla, dirección deportiva y cúpula parecen estar alineadas en la idea de que Almeyda encabece la reconstrucción del Sevilla.