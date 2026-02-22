Tanguy Nianzou, baja confirmada para el derbi Betis-Sevilla

Con la cantidad de bajas que tiene el Sevilla Fútbol Club en defensa, la ausencia de Tanguy Nianzou para el Gran Derbi frente al Real Betis Balompié se antoja un problema si Matías Almeyda no varía la zaga. El defensor francés vio la quinta amarilla en el Coliseum ante el Getafe CF, por lo que no pdorá estar a disposición del técnico bonaerense el próximo fin de semana para un encuentro que se antoja más emocionante si cabe tras la victoria del conjunto nervionense este mismo domingo, consiguiendo de esta forma cinco puntos de ventaja sobre los puestos de descenso y una inyección de moral importante de cara al duelo que tendrá lugar el 1 de marzo en La Cartuja.

Se han librado de ver la amarilla, y con ello de perderse el derbi, cinco de los seis jugadores del Sevilla que llegaban apercibidos al feudo azulón. César Azpilicueta, José Ángel Carmona, Gabriel Suazo, Lucien Agoumé e Isaac Romero sí podrán estar sobre el verde del coliseo cartujano en una de las citas más importantes en lo emocional de cada año. Cualquiera de estas bajas se antojaría clave para Almeyda, especialmente la de los tres primeros, pues forman parte de una línea de cinco que ya de por sí está cogida con pinzas. De esta forma, el técnico bonaerense podría repetir la zona defensiva vista en Getafe cambiando únicamente al lateral visueño por Nianzou, devolviendo al eje de la zaga a un Azpilicueta que debe seguir cogiendo rodaje y sumando minutos.

Nianzou se lanza al césped para anticiparse a Lucas Boyé. / Antonio Pizarro

Perderse el encuentro frente al Real Betis supone un problema para la continuidad de un Tanguy Nianzou que sigue siendo de los futbolistas más criticados por la afición del Sevilla Fútbol Club. Su salario, el más alto de la plantilla, y su capacidad para lesionarse cada vez que regresa no hacen sino agitar más a una hinchada que tiene clara su sentencia. Esta es la primera vez en la temporada que el defensor galo conseguía encadenar dos titularidades seguidas sin lesionarse, por lo que mentalmente puede suponer un frenazo el no estar a disposición de su entrenador en La Cartuja. Sin embargo, tanto Matías Almeyda como la cúpula del club saben que es un futbolista válido lastrado por su físico y un contrato que lo ha colocado en el punto de mira del respetable sevillista.

Nianzou ante el Betis: un partido, una victoria, una expulsión

En su cuarta temporada como jugador del Sevilla Fútbol Club, Nianzou solamente ha disputado un derbi frente al Real Betis. Fue el de la temporada 2024/2025 de la ida, el último ganado por el cuadro nervionense, en el que disputó 90 minutos y terminó expulsado por doble amarilla al final del encuentro. Pese a estar en el banquillo en los dos duelos del curso 2023/2024, el francés no gozó de oportunidades, sumándose a su ausencia en ambos choques de la 2022/2023. Tras conseguir cuatro puntos de seis con el galo, en el cuadro hispalense esperan que perder al central no sea perder un amuleto de la suerte que solamente ha perdido tres de los nueve encuentros que ha jugado este curso.