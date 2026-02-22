El insólito récord que tratará de conseguir Tanguy Nianzou en el Sevilla-Getafe

Tanguy Nianzou es una de las mayores manchas del historial de Monchi y aquella dirección deportiva del Sevilla Fútbol Club que llegó a soñar con la gloria. El central francés, que aterrizó en la capital hispalense en verano de 2022, ha demostrado ser más que propenso a lesionarse, impidiendo esto que rindiera de la forma esperada desde su llegada a Nervión. Esta temporada 2025/2026 no ha sido una excepción, y Matías Almeyda únicamente ha podido contar con él en nueve de los 24 partidos ligueros que ha disputado el conjunto blanquirrojo.

La cuenta de Twitter @futbol_fantasy, especializada en el juego Fantasy que consiste en conseguir el mayor número de puntos posibles con una alineación cada fin de semana, revelaba esta semana un dato demoledor: Nianzou únicamente ha conseguido encadenar dos titularidades seguidas este curso. Fue en las jornadas 4 y 5, ante Elche CF y Deportivo Alavés, encuentros previos a la lesión que sufrió frente al Villarreal CF en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Aquellas dolencias lo tuvieron fuera de los terrenos de juego por cuatro jornadas, regresando desde el banquillo en la derrota del Metropolitano para posteriormente ser partícipe de la victoria sobre Osasuna.

Tras perderse seis partidos, nuevamente por lesión, jugó los últimos minutos del choque entre Sevilla Fútbol Club y RC Celta de Vigo antes de lesionarse tan sólo una semana después frente al Elche en el Martínez Valero. Tanguy Nianzou disputó 69 minutos en el empate entre su equipo y el Alavés, pudiendo encadenar dos titularidades consecutivas por segunda vez en este curso si Matías Almeyda opta por sacarlo de inicio en el Coliseum. De no lesionarse, una de las grandes incógnitas cada vez que el francés se enfunda la elástica blanquirroja, podría incluso tener protagonismo en la visita de la próxima semana al Real Betis Balompié.

Nianzou, de más a menos en el Sevilla FC

El pasado año, Nianzou tampoco fue capaz de encadenar más de dos titularidades consecutivas con el Sevilla, dato que es más demoledor al comprobar que únicamente participó en seis partidos de los 41 que disputó el cuadro nervionense en el curso 2024/2025, en gran medida debido a la lesión que sufrió a principios de noviembre. En la 23/24, el central francés consiguió partir de inicio en tres encuentros de forma consecutiva entre Copa del Rey y LaLiga, aunque solamente estuvo presente en 14 de los 50 choques que el cuadro nervionense tuvo entre campeonatos nacionales e internacionales. Su mejor curso es sin duda el primero, consiguiendo además tres goles en 30 duelos. De más a menos, lesiones incluidas, el ex del Bayern de Múnich continúa buscando su redención en un equipo donde aún le resta un año de contrato.