Alineación probable del Sevilla para enfrentarse al Getafe: buscando al 'Ave Fénix'

El Sevilla Fútbol Club tiene este fin de semana en el Coliseum un partido de esos que provocan nerviosismo. A la tensión que supone la siempre difícil visita al Getafe, feudo que no se ha dado nada mal al cuadro hispalense en sus diez últimos encuentros, se suma el mal momento deportivo y la sanción recientemente impuesta a un Matías Almeyda que no podrá sentarse en el banquillo del estadio azulón. Solamente tres puntos separan en la clasificación a ambos equipos, con el combinado madrileño a cinco puntos del descenso y el sevillano a dos, por lo que ganar supondría un pequeño alivio para el vencedor de cara al último tercio de la temporada.

Almeyda ya sabe que no podrá contar para este partido con seis futbolistas, alguno de ellos importantes tanto en su once inicial como en la rotación. Fuera estarán los lesionados Marcao, Andrés Castrín, Oso y Rubén Vargas, además de los sancionados Juanlu Sánchez y Joan Jordán. Tampoco hay que olvidar que varios futbolistas del Sevilla miran de reojo el Gran Derbi del próximo fin de semana ante el Real Betis Balompié al encontrarse apercibidos, véase el caso de Tanguy Nianzou, César Azpilicueta, Gabriel Suazo, José Ángel Carmona y Lucien Agoumé, todas ellas bajas sensibles para el técnico bonaerense en un partido que podría suponer un golpe casi mortal al orgullo del sevillismo.

Almeyda sonríe mientras intenta controlar un balón ante su asistente Javi Martínez. / JUAN CARLOS VÁZQUEZ

La defensa, titular y con pinzas

Teniendo en cuenta que Odysseas Vlachodimos es la única pieza inamovible para Matías Almeyda, la defensa titular que plantará el Sevilla Fútbol Club sobre el césped del Coliseum podría variar con lo visto anteriormente. José Ángel Carmona y Gabriel Suazo parecen fijos en las bandas, aunque el técnico bonaerense maneja varias opciones para el eje de la zaga. Tanguy Nianzou y César Azpilicueta tratarán de mantenerse en el once de gala de un equipo que necesita el mayor número de efectivos para este tramo final del curso, aunque no se puede dejar de lado que ambos se encuentran apercibidos, con Nemanja Gudelj como tercer central.

Batista Mendy y Lucien Agoumé conforman el centro del campo titular de Almeyda, con la opción de Peque Fernández o Djibril Sow en la mediapunta. Tras debutar con un golazo en Mallorca, Neal Maupay suma dos partidos consecutivos en los que su rendimiento ha estado lejos de lo que se esperaba de él, amén de un Akor Adams al que parece se le ha terminado su buena racha. Con Isaac Romero como una opción para la dupla ofensiva, siempre teniendo en cuenta que el técnico del Sevilla mantenga el 5-3-2 al que ha acostumbrado, no sería descabellado pensar que el lebrijano pudiera partir de inicio en un campo que le trae buenos recuerdos.

Akor Adams celebra con rabia el gol de penalti al Athletic (2-1) junto a Isaac y Gudelj. / Antonio Pizarro

Alineación probable del Sevilla FC

Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Nianzou, Gudelj, Suazo; Agoumé, Mendy, Peque; Akor Adams, Isaac Romero.