El Sevilla FC abre el plazo de inscripción para las entradas del derbi en La Cartuja: cómo y cuándo conseguirlas

La jornada de este fin de semana está marcada por muchos motivos tanto en el Sevilla Fútbol Club como en el Real Betis Balompié, aunque ninguno puede dejar de lado lo que ocurrirá en apenas nueve días. Los equipos de la capital hispalense se verán las caras el domingo 1 de marzo a partir de las 18:30 en un Estadio de La Cartuja que acogerá el primer derbi oficial de su historia, que puede ser el inicio de una larga trayectoria teniendo en cuenta las obras que se están realizando en el Benito Villamarín y las que, en teoría, han de ejecutarse en el Ramón Sánchez-Pizjuán más pronto que tarde.

Este mismo viernes, el Sevilla comunicaba en su página web que ya se encuentra abierto, a través del Portal del Abonado, el plazo de inscripción de los socios abonados, rojos y blancos para el partido ante el Real Betis que se disputará el próximo fin de semana. Según ha indicado la entidad blanquirroja, los interesados tendrán hasta el domingo 22 a las 23:59 horas para inscribirse pagando un precio de 30 euros al momento, una medida estipulada entre la amplia mayoría de los clubes de la Primera División para fomentar la asistencia a los estadios de fútbol. Cada persona inscrita recibirá un número para el sorteo, que tendrá lugar el próximo lunes 23 de febrero a las 13:00 horas.

Búscate en las fotos del Sevilla -Betis / A.P.

Según la información que el Sevilla Fútbol Club ha puesto a disposición de los interesados, justo tras el sorteo se informará a los agraciados vía email, facilitando a lo largo de la semana los detalles sobre la recogida de entradas y el desplazamiento hasta el estadio en el que actualmente ejerce como local el Real Betis Balompié. Como viene siendo habitual en el sorteo de entradas para el Gran Derbi sevillano, los no agraciados recibirán el importe de la entrada en el mismo método de pago a partir de 72 horas laborables después de la celebración del mismo.

El desplazamiento a La Cartuja, la gran incógnita

Al cambiar este año de estadio el Real Betis debido a las obras en el Benito Villamarín, se desconoce cómo se desplazará la afición sevillista hasta La Cartuja. La entidad nervionense aún no se ha pronunciado, aunque parece poco probable que los hinchas blanquirrojos crucen la capital hispalense a pie, por lo que podría tener lugar en autobuses. No sería de extrañar que el club anuncie el método de movilidad la próxima semana tras la celebración del sorteo, en el que se espera una nueva participación masiva por parte de una hinchada que no parece dispuesta a dejar que su club baje a Segunda División.