La portada de la Feria de Abril de 2026 es un homenaje a Portugal

Con una notable afluencia en el Salón de Colón del Ayuntamiento de Sevilla, el Delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha presentado el diseño para la portada de la próxima Feria de Abril 2026, que está basada en el Pabellón de Portugal para Exposición de 1929 en una fusión con el cenador que edificó Carlos V en el Alcázar. La obra ha sido realizada por Davide Gambini, que ya fue portadista en 2024.

Atrás queda la inspiración en el Pabellón de Chile dispuesta para la pasada edición, con ese marcado estilo precolombino que llamó la atención por el color rojizo de las paredes. El mes de abril del próximo año dará paso al estilo neoclásico de un pabellón diseñado, allá por 1928, por Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade y en el que participaron en su decoración otros artistas lusos.

Davide Gambini se convierte así en el segundo artista que diseña dos portadas de la Feria de Sevilla, tras una primera obra en 2024. El arquitecto italiano ha declarado que ha querido "enlazar tradición, historia y continuidad con respecto al año anterior", haciendo referencia al Pabellón de Chile y definiendo al Pabellón de Portugal como "un edificio elegante y lleno de personalidad, y que además mantiene vivo el espíritu de aquella Sevilla que quiso mostrarse al mundo hace casi un siglo".