Todo sobre el Pabellón de Portugal en el que se inspira la portada de la Feria de Sevilla 2026

La Feria de Sevilla 2026 ya tiene portada. El diseño representará al Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929, actual sede del consulado del pais luso en la ciudad. La inspiración de este edificio no es casual, ya que la obra de Davide Gambini —arquitecto italiano que ya fue autor de la portada de 2024— conmemora el quinto centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal.

La portada de la Feria incluye los azulejos del Cenador de Carlos V, construido en los jardines del Real Alcázar de Sevilla, donde se celebró el enlace. En esta construcción está inspirada asimismo la parte superior de las torres laterales. Por su parte, el cuerpo central y los arcos recrean la fachada del Pabellón de Portugal.

Participaron más de 30 artistas portugueses

El Pabellón de Portugal se encuentra en los Jardines del Prado de San Sebastián, concretamente, en el cruce de las Avenidas del Cid y de Portugal. El edificio, construido entre 1928 y 1929, fue diseñado por los arquitectos Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade. Los hermanos se inspiraron en el Barroco portugués del siglo XVIII, concretamente en los elementos de la suntuosa arquitectura del reinado de João V (1706-1750).

El edificio fue construido con materias primas de Portugal como el granito de Viana, piedra caliza de Pêro Pinheiro y mármol de Estremoz, así como maderas éxoticas provenientes de las antiguas colonias.

Una de las salas del Pabellón de Portugal. / Consulado de Portugal

En su decoración participaron una treintena de artistas portugueses de la época:

Los escultores rancisco Franco, Henrique Moreira, João da Silva, Rui Gameiro, Maximiano Alves, António da Costa Mota —tío y sobrino— y César Barreiros

Los pintores Jorge Barradas, Abel Manta, Joaquim Lopes, Varela Aldemira, Martinho Gomes da Fonseca, Abel Martins, Benvindo Ceia, Lino António, Armando de Lucena, Leitão de Barros, José Joaquim Ramos, Vasco Lucena, Eduardo Romero y Martins Barata, con su ayudante Batista.

Los detalles decorativos en yeso son obra de José Maior y Manuel Joaquim Pinto

Los ceramistas Mário Reis, Alves de Sá y Leopoldo Battistini

De las lámparas de hierro forjado a las alegorías pictóricas

Su cúpula de 26 metros rematada por tejas vidriadas es el mejor símbolo de la instalación permanente, que durante el Certamen albergó una instalación permanente dedicada a la Exposición Histórica y de Artes Retrospectivas.

La planta baja cuenta con un amplio vestíbulo, con un friso decorado con pinturas de la Cruz de Cristo y los escudos de las ciudades de Portugal y de sus antiguos territorios de ultramar, y dos salas expositivas. A través de un par de escaleras en espiral se accede a la planta alta, donde se encuentra el Salón Noble, pieza principal del conjunto.

Alegoría del continente africano. / Consulado de Portugal

El techo está decorado con el escudo nacional en el centro y cuatro paneles con alegorías de los continentes colonizados por Portugal. De la época de la Exposición se conservan algunos bancos de carpintería, piezas de hierro forjado realizadas por Ivo Dias y la decoración pictórica de la cubierta.

Los jardines exteriores estaban adornados por esculturas de personajes históricos portugueses como Vasco de Gama o Luís de Camões, si bien en la actualidad la mayoría se conservan en Lisboa.