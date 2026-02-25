Día de Andalucía en el Parque del Alamillo: Talleres de alfarería, rutas, encuentro astronómico y más este 28 de febrero

Pintada de la bandera de Andalucía en el Parque del Alamillo en una edición pasada de la fiesta por el Día de Andalucía.

El Parque Metropolitano del Alamillo conmemorará el próximo 28 de febrero el Día de Andalucía con una programación especial con la que, como cada año, espera hacer disfrutar a decenas de personas para celebrar el día más importante de la comunidad. La jornada comenzará a las 10:30 horas y se extenderá hasta la hora de comer con multitud de actividades dirigidas a todos los públicos y de carácter completamente gratuito en su mayoría, a excepción del recorrido en el tren, la ruta botánica y el taller de arqueología.

Actividades para conmemorar el Día de Andalucía

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, como gestora del parque, ha elaborado una agenda de actividades diseñada para el disfrute de todas las familias andaluzas el próximo 28 de febrero.

La jornada comenzará a las 10:30 horas con una ruta botánica a pie que partirá de la Puerta de Sevilla. Durante el recorrido, los asistentes podrán descubrir las 36 especies vegetales que habitan el parque y comprender su papel vital en el ecosistema local. Tras la caminata, a las 12:00 horas, se iniciará una visita en tren neumático. Debido a los efectos del reciente temporal, la organización ha diseñado un itinerario excepcional que permitirá visitar una parte del vivero –normalmente restringido– junto a un recorrido panorámico por el resto del parque.

Ambas actividades requerirán de una inscripción previa antes del viernes, 27 de febrero, a las 12:00 horas que se podrá hacer escribiendo un correo electrónico a la dirección reservasactividadesalamillo@gmail.com. Quienes reserven la ruta botánica tendrán plaza asegurada en el tren, hasta agotar aforo.

El momento institucional y principal llegará a las 12:00 horas, con la izada de la bandera de Andalucía bajo los acordes del himno autonómico. A partir de ese instante, el parque se llenará de creatividad con diversas propuestas. En la oferta lúdica de esta jornada dominical se han incluido los talleres infantiles de libre acceso "Pinta tu maceta" y "Haz tus castañuelas reciclando material", así como otro de alfarería en la que los niños podrán moldear en torno y decorar piezas artesanales.

A las 12:30 horas, los niños y niñas de entre 6 y 12 años podrán viajar al pasado con el taller de arqueología titulado Andalucía en su historia, de dos horas de duración. Para participar será necesario hacer una reserva previa vía email, indicando nombres, apellidos, edades y teléfonos de quienes van a asistir.

El compromiso social tendrá su espacio con el Mercadillo de los Clicks de Play Market donde, además de exponer piezas y complementos de los juguetes en miniatura, se recogerán alimentos no perecederos donados por los usuarios para personas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, entidades colaboradoras como el Club de Remo San Jerónimo y el Centro Náutico Alamillo estarán presentes con puntos informativos para dar a conocer sus actividades deportivas en sus instalaciones cedidas por el parque, en el entorno del Guadalquivir.

Todas las actividades programadas para este día especial serán gratuitas y, a excepción de la ruta botánica, el recorrido en tren y el taller de arqueología, el resto de la oferta será de libre acceso hasta completar aforo por orden de llegada.

Sesión especial del Cielo del Mes

Por otra parte, Astronomía Sevilla también se sumará el sábado a la conmemoración del Día de Andalucía con una edición especial de su ciclo El cielo del mes. Con tal motivo, el Alamillo se convertirá en el epicentro de la divulgación científica y el humanismo con una jornada que invita a los ciudadanos a mirar al cielo y a reflexionar sobre las leyes que rigen el universo.

El evento comenzará a las 12.00 horas, en el Cortijo del parque, y contará con dos intervenciones de alto valor divulgativo, conducidas por Adrián Ayala y José Luis Pro, quienes actuarán como maestros de ceremonia de esta celebración del conocimiento. La jornada la iniciará Adrián Ayala, quien presentará un resumen detallado de las efemérides astronómicas más relevantes del mes de marzo, permitiendo a los asistentes conocer los fenómenos celestes, conjunciones y eventos espaciales que podrán observarse en el firmamento durante las próximas semanas.

El plato fuerte de la mañana llegará con la conferencia de José Luis Pro, titulada El problema de los Tres Cuerpos. Desde Newton a Liu Cixin. La charla abordará uno de los desafíos más apasionantes de la física. Desde que Isaac Newton formulara la teoría de la gravitación en el siglo XVII, la ciencia pudo explicar con exactitud el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Sin embargo, el escenario cambia drásticamente cuando entra en juego un tercer elemento.