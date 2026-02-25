Llega el Año Nuevo Chino a Sevilla con desfiles increíbles, gastronomía, talleres y mucha diversión: Fecha, horario y ubicación

El próximo 1 de marzo, domingo, Sevilla acogerá la celebración de la II edición del Año Nuevo Chino, una cita en la que se podrá disfrutar de desfiles propios de la cultura asiática, gastronomía china, música convivencia y mucha diversión a lo largo de la jornada.

El encuentro tendrá lugar en el polígono Carretera Amarilla desde las 10:00 de la mañana hasta las 20:00 horas y contará con programación durante todo el día, en la que habrá desde actuaciones con música folclórica, que incluyen un diálogo entre flamenco y danza china, hasta una feria gastronómica y un desfile de disfraces, entre otras animaciones.

El evento está abierto a todo el mundo que quiera disfrutar de esta fecha tan señalada en el calendario chino. Se dirige especialmente a la comunidad china en Sevilla, tanto residentes permanentes como empresarios y familias que provengan de otros lugares de España, y también a personas locales atraídas por su cultura y turistas que estén de visita en la ciudad y quieran disfrutar de una experiencia única en la capital.

Qué encontrarás en la celebración del Año Nuevo Chino

A lo largo de la jornada, durante un total de 10 horas, el polígono transformará sus calles para acoger multitud de actividades y talleres en conmemoración de la entrada de año. La programación será la siguiente:

Desfile de Año Nuevo Chino : con la participación de dragones, leones y trajes tradicionales chinos que recorrerán un itinerario fijado en el Polígono Carretera Amarilla, desde la Avenida de la Prensa, con un recorrido fijado por las calles colindantes de la zona en Sevilla.

: con la participación de dragones, leones y trajes tradicionales chinos que recorrerán un itinerario fijado en el Polígono Carretera Amarilla, desde la Avenida de la Prensa, con un recorrido fijado por las calles colindantes de la zona en Sevilla. Espectáculos artísticos : danzas tradicionales, conciertos de música china y exhibiciones de artes marciales, fusionado con el flamenco.

: danzas tradicionales, conciertos de música china y exhibiciones de artes marciales, fusionado con el flamenco. Gastronomía china : el espacio contará con stands de comida donde los asistentes podrán degustar auténticos platos típicos de la gastronomía de China.

: el espacio contará con stands de comida donde los asistentes podrán degustar auténticos platos típicos de la gastronomía de China. Talleres culturales : caligrafía china, origami, pintura y otras actividades de la cultura china.

: caligrafía china, origami, pintura y otras actividades de la cultura china. Zona de Networking: espacio reservado para que empresarios locales y de la comunidad china puedan establecer contactos y explorar oportunidades de colaboración siempre que lo soliciten.

Los objetivos de este evento en Sevilla es fomentar la integración cultural china en la ciudad y facilitar el entendimiento entre la comunidad china y la sociedad local en Sevilla, promoviendo la convivencia y el respeto mutuos, así como fortalecer los lazos comerciales, promover la integración de la comunidad en España e impulsar el turismo y la visibilidad de Sevilla y Andalucía en el entorno asiático, y por último, promover la riqueza cultural, dando a conocer las tradiciones, costumbres y valores de la cultura china a través de actividades artísticas, gastronómicas y recreativas que atraigan a todos los públicos.