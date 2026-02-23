El pueblo de Sevilla que podría salir de 'Cumbres Borrascosas': Es de origen celta y tiene un increíble castillo

El renovado boom de Cumbres Borrascosas vuelve a situar en el centro de la conversación cultural la poderosa historia creada por Emily Brontë en 1847, una novela que, lejos de envejecer, se reafirma como uno de los relatos más intensos y oscuros del romanticismo inglés.

Tras el estreno de la película que lleva el mismo nombre, la relación entre Catherine Earnshaw y Heathcliff, marcada por la pasión, el resentimiento y la obsesión vuelve a coger fuerte ya no solo para quienes hayan ido a verla a la gran pantalla, sino para toda una generación de renovados lectores que han querido acercarse a este clásico de la literatura.

Dada la ola de reacciones que la adaptación audiovisual ha despertado en redes sociales, no es de extrañar que en las últimas semanas se hayan podido escuchar todo tipo de opiniones acerca de la película dirigida por Emerald Fennell. Tanto para los enamorados de la historia como para sus detractores, a lo largo de estos días han sido decenas de personas las que han estado hablando de la obra de Emily Brontë: sus personajes, su vestuario, su actuación y hasta sus paisajes solitarios y bucólicos.

Desde Vivir en Sevilla nos hemos hecho la pregunta de qué lugares de la provincia podrían haber encajado en la producción cinematográfica de 2026 y a pesar de que el paisaje sevillano difiere mucho del norte de Inglaterra, según la IA existe un pueblo que durante el invierno podría asemejarse al que se describe en la obra: Alanís.

Alanís, un pueblo de cine

Tal y como explica la Inteligencia Artificial, "si pensamos en la atmósfera de Cumbres borrascosas, no hablamos solo de belleza rural, sino de aislamiento, viento, aspereza y cierta intensidad emocional en el paisaje, y ahí Alanís tiene algo especial". En este sentido remarca el hecho de que se trate de una localidad de pequeño tamaño, "con un paisaje seco y crudo cuando hace frío" y en el que no hay exceso de turismo, por lo que en él sigue imperando la calma. Además, hace hincapié en el contraste de las casas blancas y el cielo plomizo cuando se pone el sol, creando una estampa única. "La oposición entre la piedra y el campo abierto puede resultar bastante evocador".

Aunque este pueblo es de origen celta, su poblamiento y nombre actuales vienen de la época musulmana, donde se conoció como Al-Haniz que significa "fértil", "tierra próspera". Su primitivo nombre celta fue Iporci. En la época romana fue llamada Ordo Iporcensium. En el paraje de San Ambrosio se han encontrado unas tumbas de este periodo histórico. En el año 1249 fue conquistada por Fernando III. Durante la Guerra de la Independencia su castillo fue reconstruido y posteriormente artillado debido a su posición estratégica.

Pero si hay algo que hace a Alanís especial para vincularlo con el paisaje de Cumbres borrascosas, ese es el castillo del municipio. "No es un castillo restaurado y pulcro; tiene algo de áspero, de piedra desnuda frente al cielo. En días grises o con viento, la escena gana una fuerza casi literaria".

Su castillo, el gran atractivo

El castillo de Alanís es uno de los más impresionantes de toda la provincia de Sevilla. Se encuentra en el punto algo de la localidad, lo que le otorga una posición estratégica desde la que se pueden ver todos los alrededores. La construcción del mismo podría fecharse en el siglo XIV, aunque fue reestructurado en el año 1392.

El edificio presenta planta hexagonal, con torreón y barbacana hoy ya desaparecida. Sus muros de 2.3 m de ancho y 6.5 m de alto dejaban un único acceso al recinto por su cara norte, desde donde se avista el pueblo. Fue atacado por los franceses durante la ocupación napoleónica, dinamitando uno de sus muros, al suroeste, y conservándose las ruinas en la actualidad.

Además del castillo árabe, esta tranquila villa del Parque Natural Sierra Morena de Sevilla cuenta con un interesante patrimonio monumental en el que destacan las numerosas fuentes naturales repartidas por su casco urbano. En sus fiestas participan todos sus vecinos y vecinas y las Jornadas Medievales, en septiembre, son de las más aclamadas en la comarca.