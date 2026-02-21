El pueblo de Sevilla que ha sido elegido entre los más bonitos de España: Tiene una ciudad romana bajo tierra y unas vistas únicas

El turismo nacional es uno de los motores culturales y, de forma respetuosa, también económicos de España. Desde la situación generada tras la Covi19, son muchas las personas que tienen cada vez mayor interés por descubrir la riqueza y diversidad dentro de las fronteras de nuestro país.

Más allá de las grandes capitales y de los destinos de sol y playa, especialmente populares en primavera y verano, en España hay multitud de pueblos que son auténticos enclaves de cuento y que con el paso de los años están incrementando su número de visitantes. Se trata de lugares con un pasado increíble a sus espaldas, aldeas escondidas entre montañas o localidades que bajo sus calles esconden restos de épocas pasadas, entre otros aspectos que los convierten en pueblos únicos.

Haciendo acopio de esto, la prestigiosa revista de viajes Traveler ha elaborado, un año más, su ya conocido listado con los pueblos más bonitos de España para visitar este año, aunque, como dicen desde su redacción, "resulta imposible recopilar los pueblos más bonitos de España en una lista cerrada". Por eso han querido ofrecer un ranking de los que, a su parecer, son destinos "simplemente perfectos", a pesar de no estar todos los que deberían en él.

En la provincia de Sevilla el pueblo seleccionado ha sido Carmona, una localidad ubicada a solo media hora de la capital que es, sin duda, el destino perfecto para perderse entre sus calles encaladas, disfrutar de su historia y degustar su rica gastronomía en un enclave absolutamente único.

El más bonito de Sevilla: Carmona

Ubicada en lo alto de un alcor, lo que le otorga unas vistas prodigiosas de la Vega y un lugar privilegiado para ver el avance de posibles invasores, Carmona es una de las ciudades sevillanas con más historia de toda la provincia. En Traveler explican que los estadounidenses la podrían llamar "little Sevilla" porque es un pueblo que disfruta "de la belleza y el fervor" de la ciudad, "con Giraldilla, incluida", nombre con el que llaman a la torre de la iglesia de San Pedro por su similitud con la Giralda de Sevilla. Y añaden: "Su pasado suma al Barroco herencia romana –Julio César anduvo por sus calles– y árabe, entre bellos alcázares y altas murallas".

Carmona ha estado poblada desde tiempos prehistóricos. En su extenso término municipal abundan los restos desde el Paleolítico y es una de las ciudades más antiguas del occidente europeo. En la Edad del Cobre se ocupa por primera vez la meseta sobre la que hoy se asienta la ciudad. Desde los primeros tiempos, la ciudad estuvo amurallada. Hoy, solo sobreviven varios lienzos de muralla y dos puertas: la de Córdoba y la de Sevilla.

Esta ciudad sevillana ofrece al viajero un patrimonio excepcional que abarca multitud de épocas pasadas aún visibles en el municipio. Su imponente Alcázar, sus iglesias centenarias y su reconocida necrópolis romana convierten el paseo en una experiencia que combina arte, memoria y paisaje.