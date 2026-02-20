Visita guiada gratuita al Parlamento de Andalucía con interpretaciones musicales y teatrales para celebrar el día de la comunidad

El próximo sábado, 21 de febrero, el Parlamento de Andalucía celebrará su tradicional jornada de puertas abiertas en la antesala de la celebración del Día de Andalucía. Desde las 10:00 hasta las 19:00 horas, la sede de la Cámara autonómica permanecerá abierta con entrada libre para todas aquellas personas que estén interesadas en transitar el edificio y comprobar lo que se hace en él en primera persona.

Quienes acudan acudan conocerán a través de una visita guiada todos los detalles patrimoniales y culturales del antiguo Hospital de las Cinco Llagas, así como de la actividad que desarrollan los diputados de los diferentes grupos parlamentarios.

El presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, será el encargado de dar la bienvenida a los primeros visitantes, a quienes acompañará durante un recorrido que incluye espacios de un especial valor y simbolismo, como los diferentes patios, el salón de plenos o la biblioteca. Como en anteriores ediciones, esta jornada festiva con motivo del día de los andaluces estará amenizada en varios puntos del recorrido por interpretaciones musicales y teatrales.

Hospital de las Cinco Llagas

El hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento de Andalucía que se encuentra en el sevillano barrio de la Macarena, se fundó en el año 1500 gracias a la intervención de Catalina de Ribera y Mendonza, una piadosa y acomodada dama sevillana, que a finales del siglo XV solicitó al Papa Alejandro VI la autorización para la construcción de un espacio sanitario destinado a mujeres enfermas, pero no contagiosas.

La autoridad del Papa, a través de una bula, permitió la ejecución de las primeras obras, otorgando a Catalina la potestad para administrar y dotar el conjunto.

En sus orígenes, las primeras dependencias del hospital se localizaban en unas viviendas situadas en la calle Santiago y contaban con algunas camas, una botica y espacios destinados como almacén. Su administración dependía únicamente de un capellán, una matrona y un sacristán.

Pasado cierto tiempo, el hijo de Catalina de Ribera, don Fabrique Enríquez de Ribera, marqués de Tarifa y Adelantado de Andalucía, tendrá un papel fundamental en la promoción y remodelación de la institución, solicitando permiso para trasladar las instalaciones a un edificio de mayores dimensiones, localizado extramuros de la ciudad, próximo al arrabal de la Macarena.

En el mismo seno de este nuevo edificio surgirían a principios del siglo XVIII, locales anexos destinados a hospital de convalecientes. En los inicios del siglo XIX, y en plena Guerra de la Independencia, se crearía el Hospital Militar, organizado por el médico y escritor, Tomás García Suelto.

Los efectos de la Desamortización llegaron al Hospital de las Cinco Llagas, modificando la gestión y articulación de la institución, de la que se encargó la Junta de Beneficencia. En el año 1837, el edificio concentraría la atención sanitaria de otros hospitales, como los del Amor de Dios, Espíritu Santo, del Cardenal y el de la Bubas.

Tras diferentes sucesos tanto históricos como económicos en la ciudad, en hospital deja de funcionar en el año 1972, en el último tercio del siglo XX, fecha en la que se cierra el edificio y queda en abandono. No sería hasta el año 1992 cuando se reabre y se recupera para convertirlo en la sede del Parlamento de Andalucía, uso que se le sigue dando hasta la actualidad.