Los baños ocultos en una callejuela del centro de Sevilla que pasan desapercibidos al turismo a pesar de su majestuosidad

En el centro histórico de Sevilla, cerca de la plaza del Duque y en una de las calles que desembocan en esta zona de Sevilla, se encuentran los Baños de la Reina Mora, unos antiguos baños árabes de gran tamaño que, a pesar de su majestuosidad e importancia, suelen pasar desapercibidos al turismo.

Los Baños de la Reina Mora están ubicados en pleno barrio de San Vicente, concretamente en la calle Baños (llamada así por la presencia de estos baños árabes), y colindantes con la Capilla del Dulce Nombre de Jesús, perteneciente a la Hermandad de la Vera Cruz, que es copropietaria de los mismos.

Su historia

En el año 1248, en el siglo XIII, el rey castellano Fernando III "El Santo" conquista la ciudad de Sevilla a los almohades y en el interior de sus murallas encuentra un total de 19 baños árabes entre los que estaban estos, que desde el primer momento cobraron mucha importancia gracias a su gran tamaño (ocupaban toda la manzana).

Tres siglos más tarde, hacia el año 1540, los baños quedarían en desuso y se instalarían en los mismos un beaterio, una casa en la que vivían las beatas formando comunidad bajo una doctrina. Esto daría lugar a que en 1551 se fundara, en el mismo lugar, un convento de monjas Agustinas, que se integró e integrándose en el convento del Dulce Nombre de Jesús, hasta la llegada de la Vera Cruz.

Un siglo después, en 1641, el edificio se sometería a unas reformas para adaptar las diferentes estancias y para eliminar la sala de sauna de los baños. En el año 2017 la Hermandad inició la rehabilitación de los baños, cuyas obras tanto patrimoniales como artísticas concluyeron hace relativamente poco.

La Hermandad ha sido la encargada de recuperar este emblemático lugar contando con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla. En él se han celebrado multitud de actos, incluyendo las visitas guiadas conjuntas de la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús y los Baños de la Reina Mora.

El porqué de su nombre

El nombre de Baños de la Reina Mora podrá deberse al hecho de que el rey Alfonso X “El Sabio” se los donó a su madrastra la Reina Juana. Con esto, el edificio comenzaría a ser conocido los “baños moros de la reina”. Parece ser que con el paso del tiempo y el uso de esta referencia, el pueblo readaptaría el término y los comenzaría a denominar “baños de la Reina Mora”. Y es que la realidad es que estos baños se encuentran demasiado alejados del alcázar de la ciudad como para que se desplazara hasta aquí ninguna noble musulmana para bañarse, por lo que es posible que su nombre surgiera de una reinterpretación popular de su denominación.

Según queda recogido en la página web de la Hermandad de la Santísima Vera Cruz, los baños se pueden visitar tanto de forma individual como grupal de lunes a viernes de 11:00 a 13:00 horas, siempre solicitando cita previa a través del email banosdelareinamora@veracruzsevilla.org o el teléfono 954906512. Todos los lunes hay entrada libre y gratuita a los Baños de la Reina Mora sin guía, en horario de 11:00 a 13:00 horas. Durante el mes de agosto la Iglesia del Dulce Nombre de Jesús y los Baños de la Reina Mora permanecerán cerrados.