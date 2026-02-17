Historia de una de las vías más importantes de Sevilla: ¿Por qué la calle Pagés del Corro en Triana se llama así?

En el corazón de Triana y atravesando el barrio de forma paralela al Guadalquivir se encuentra la calle Pagés del Corro, una de las vías más conocidas y concurridas de la zona cuyo nombre genera en ocasiones confusión, especialmente debido a la tilde que lleva "Pagés" y que muchas personas confunden con el término "pajes". Esto se debe a que se trata de un apellido.

Y es que, aunque en ocasiones se desconozca a muchos de los personajes que forman parte del callejero de la ciudad, Pagés del Corro (de nombre Francisco) fue un abogado, periodista y político nacido en Cuba que acabaría aterrizando en Sevilla en el siglo XIX y que se convertiría en teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla durante el reinado de Isabel II. Más allá de sus estudios y del cargo que ocupó, se hizo especialmente conocido en la ciudad por las mejoras higiénicas y de salubridad en el barrio de Triana.

La antigua Cava de Triana

Antes de llamarse de esta manera, la vía que atravesaba esta zona del barrio trianero era conocida como la Cava, al estar recorrida la calle por un foso que protegía al barrio de los desbordamientos del río Guadalquivir. Una de las acepciones del Diccionario de la Lengua Española recoge la palabra cava como sinónimo de foso, cueva u hoyo.

Este foso estaba, antaño, dividido en dos tramos. El primero de ellos se extendía desde la actual calle de San Jacinto hasta la zona de Chapina (próxima a la torre Pelli). A esta parte se la llamó Cava Vieja o Cava Baja, aunque en el siglo XIX se la llamó Cava de los Civiles, apelativo que tal vez se refiriera al antiguo cuartel de la Guardia Civil situado en dicha calle. El segundo tramo iría desde San Jacinto a la calle Gonzalo Segovia (Plaza de Cuba) y se le llamó Cava Alta o Nueva. En el siglo XIX fue conocida como Cava de los Gitanos debido a que la mayoría de sus vecinos en aquella época eran de etnia gitana.

La Cava era considerada en aquel momento como la zona más indeseable de Sevilla a causa de su suciedad y abandono. En el año 1893 se unifican los dos tramos y la vía completa, de gran recorrido, pasaría a llamarse calle Pagés del Corro en agradecimiento al Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de la ciudad en tiempos de la “Restauración Alfonsina“, Don Francisco Pagés del Corro, quien llevó a cabo muchas obras urbanas e higiénicas en el Barrio de Triana, entre otras, la de adecentar y hacer habitable la vieja vía de la Cava.

En la actualidad la calle Pagés del Corro es una de las más transitadas en la zona. A lo largo de su recorrido se pueden encontrar numerosos comercios tradicionales como farmacias, tienda de artículos religiosos, zapaterías, un tablao flamenco, o bares de gran popularidad como Las Golondrinas, un acierto seguro para el buen tapeo en Sevilla que convierten esta vía en una de las principales en el barrio de Triana.