El vídeo de un conocido bar sevillano que se ha hecho viral por ponerle buena cara al mal tiempo con una tapa de chicharrones

Después de un mes en el que las lluvias en Andalucía no han cesado, el fin de semana del 13 de febrero parecía asomar algo de sol y buen tiempo en la ciudad de Sevilla. Esto ha dado algo de tregua a los cientos de bares que hay repartidos por la ciudad en los que una gran parte de su clientela llega gracias a sus terrazas, las cuales han permanecido cerradas durante semanas debido al mal tiempo con el que se ha iniciado el 2026.

Esto es lo que le ha sucedido, precisamente, al bar Moraleja Nervión, un establecimiento famoso en la capital por su buen tapeo y por tirar muy bien las cervezas, que vive especialmente de su terraza. La pasada semana y después de un mes muy difícil para su negocio, decidieron sobreponerse a las adversidades y hacer un vídeo con un toque de humor en el que aparece uno de sus camareros sirviéndole una cerveza y una tapa a un cliente en la terraza mientras cae una tromba de agua.

El vídeo, en cuya descripción dicen estar hartos de la lluvia desde el propio bar, ha tenido un enorme éxito en redes sociales. En solo unas horas el la publicación acumulaba miles de reacciones: casi 10.000 likes, 300 republicaciones y más de 250 comentarios. Entre estos hay quienes se ríen con la parodia, quienes dicen que "si Sevilla no existiera habría que inventarla" o quien dice que en Sevilla se toman las cosas siempre con humor a pesar de los problemas.

La caña mejor tirada de Sevilla

El bar Moraleja Nervión se hacía especialmente famoso hace apenas unos meses por ganar el II Concurso de Tiraje de Cerveza celebrado en Sevilla y que, además, se celebraba en el propio local. En él, quince establecimientos hosteleros de la ciudad tuvieron que competir por hacerte con un primer puesto que finalmente se le concedió a Moraleja.

Ubicado en la Plaza Pintor Amalio García del Moral, número 10, en el barrio que lleva su nombre, este establecimiento abrió su segundo local hace un año tras el éxito del primero en la calle Zaragoza, que se inauguró en 2023. Detrás de este negocio se encuentran los hermanos José Luis y Fernando Morales, junto a dos nuevos socios, amigos suyos, que son Pablo Sánchez y Santiago Muñoz. Juntos quisieron traer a la ciudad un tipo de bar con tapas de toda la vida con un toque original y en el que la cerveza cobre protagonismo.

Entre sus opciones de comida cuentan con algunas que ya eran todo un éxito en el bar de la calle Zaragoza, como la Jarana, un perrito caliente con chistorra caramelizada, queso parmesano y mayonesa trufada, o las tortillas de patatas poco hechas. A estas se han añadido tapas como el flamenquín de carrillada con chocolate blanco picante o los chicharrones fritos con Pedro Ximénez y rayadura de lima.