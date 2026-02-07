Las dos pizzas de supermercado más saludables según la OCU y dónde comprarlas en Sevilla

La falta de tiempo y la dificultad para cocinar diariamente hace que en ocasiones se consuman algunos productos precocinados como las pizzas, una opción que puede apetecer ocasionalmente a pesar de no ser la opción más saludable. En los últimos años, el consumo de pizzas refrigeradas de supermercados ha crecido de manera significativa gracias a su comodidad, precio asequible y variedad de sabores y estilos.

Es por este motivo por el que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha querido averiguar cuáles son las pizzas de supermercado más sanas de toda España a partir de su información nutricional y de la lista de ingredientes. Para ello ha llevado a cabo un estudio con hasta 62 tipos diferentes de este plato italiano, utilizando el algoritmo de la Escala Saludable OCU.

En total han contado con 26 pizzas de jamón y queso, 20 de queso, 13 de barbacoa y 3 vegetarianas. La muestra estaba formada por 17 marcas, de las cuales 10 son marcas blancas. De todas ellas, tan solo dos pizzas se han podido considerar saludables y cuyos supermercados se encuentran en varios puntos de la ciudad de Sevilla.

Las pizzas más saludables y dónde comprarlas en Sevilla

Del total de 62 pizzas analizadas en diferentes supermercados de España, la OCU ha determinado que solo dos de ellas aprueban en la escala estipulada y son aceptables. Son las siguientes:

Pizza de jamón y queso de Eroski, con una nota de 44/100,

con una nota de 44/100, Pizza de prosciutto de Hacendado (de Mercadona), con una nota de 41/100.

En la valoración de las calorías, grasas, grasas saturadas, hidratos de carbono, azúcares, proteínas y sal, solo 5 pizzas tienen una composición nutricional aceptable y son:

Pizza jamón y queso de Eroski

Prosciutto de Hacendado

Pizza jamón y queso de El Corte Inglés Selection

Pizza barbacoa de Mamma Mancini de Aldi.

Pizza&Salsa Pollo BBQ de Campofrío, disponible en varias superficies.

Respecto al uso de aditivos, existe una media de siete por pizza, librándose de esta selección la Artesana de Trufa de Lidl. El uso de aditivos, almidones y aromas de humo, acompañado de gran cantidad de grasas saturadas, sal y una ingesta calórica muy alta, aconsejan reservar las pizzas para un consumo ocasional, teniendo además en cuenta que hay algunas que parecen ser más saludables que otras.