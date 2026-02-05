Calçotada al más puro estilo catalán en este restaurante de Sevilla ubicado en una casa palacio del siglo XIX

Situada en el barrio de Santa Catalina, en pleno centro histórico de Sevilla, se encuentra La Quinta, un restaurante especializado en productos a la brasa que se ubica en el interior de una casa palacio de principios del siglo XIX que ha sido adaptada para albergar este negocio hostelero.

Su cocina, si bien es cierto que se ha especializado en productos a la brasa, también se caracteriza por trabajar con materia prima de primera calidad que llegan directamente desde los agricultores y ganaderos locales. Entre ellos cuentan con carnes y pescados frescos, pero también con diferentes tipos de arroces y guisos caseros que convierten a este restaurante en una apuesta segura para comer bien en la ciudad. Y entre todas sus opciones no han podido faltar, este año, los calçots, una variedad de cebolla tierna que se degusta principalmente en las tradicionales calçotadas de Cataluña.

Calçotada tradicional en La Quinta de Sevilla

Desde el pasado 20 de enero y hasta el próximo 7 de marzo, el restaurante-brasería La Quinta organiza la tradicional calçotada con un menú completo para rendir homenaje a esta fiesta catalana que se celebra entre enero y abril y en la que se degustan los calçots (una variedad de cebolla tierna asada a la brasa), que se come con las manos, mojados en salsa romesco (o salvitxada), y que se complementa con carnes a la parrilla y postres, creando un ambiente festivo en torno a la comida.

En esta ocasión el menú de La Quinta para celebrar la calçotada tiene un precio de 45 euros por persona y se compone de los siguientes platos:

Primer plato de teja de calçots de Valle con salsa de romesco.

Segundos platos de butifarra, butifarra negra y Mongetes All i Oli, pollo de corral, costillas de cordero, patatas fritas, patatas al Caliu y alcachofa a la brasa.

Postre de crema catalana quemada y músico de frutos secos y Moscatel.

Bodega de vino tinto Ribera de Duero y Rioja, vino blanco Rueda, agua, refrescos, cerveza y café.

Las reservas para poder disfrutar de este menú deben hacerse de martes a sábado, algo imprescindible para degustar los calçots de La Quinta.

Sobre La Quinta Brasería

La Quinta se encuentra en la plaza Padre Jerónimo de Córdoba, número 11. El establecimiento, ubicado en el interior de una casa palacio del siglo XIX, cuenta con salón interior con chimenea y comedor privado, además de una zona de terraza, lo que lo convierte en un lugar ideal para disfrutar no solo de la comida, sino también del espacio y su decoración, plenamente cuidada.

En Google Reseñas La Quinta cuenta con una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5, con más de 1900 opiniones. Entre las más recientes están la de Belén S. que asegura que ha sido "un gran descubrimiento" y que "no pudieron salir más contentos". Macarena D. se suma a esta opinión y explica: "Llegué con las expectativas altas pero la realidad las superó". Enrique B. añade que se trata de "una experiencia simplemente excepcional. Desde el momento en que entras, se nota el cuidado por cada detalle".

Las últimas valoraciones sobre este negocio, desde hace tres meses hasta febrero de 2026 tiene una puntuación generalizada de 5 estrellas sobre 5, aludiendo sobre todo a la calidad de la comida y la buena relación con su precio así como al trato y profesionalidad del servicio en la sala. La brasería La Quinta abre de lunes a domingo, de 13:30 a 16:30 horas y de 20:30 a 23:30 horas.