Abre en el centro de Sevilla un nuevo local dedicado a las torrijas: Las hay desde clásicas con leche o miel hasta más innovadoras

Los amantes de las torrijas, uno de los dulces más típicos de la gastronomía española especialmente en Cuaresma, están de enhorabuena en Sevilla tras la apertura de Las Torrijas de la Yaya, un nuevo local dedicado a este dulce que las venderá durante todo el año y que cuenta con una amplia variedad para contentar a todos los paladares.

Multitud de sabores con la base de siempre

Las torrijas, un dulce típico de Cuaresma cuyos orígenes se fechan en tiempos romanos, aunque con una receta algo diferente, se hacen tradicionalmente fritas y bañadas en miel o bañadas en leche, fritas y espolvoreadas con azúcar y canela.

En los últimos años, sin embargo, se han popularizado nuevas formas de elaborar las torrijas utilizando como base el pan de molde propio de este dulce o pan brioche, con un toque más esponjoso y con más sabor. A estas se les han comenzado a agregar diferentes ingredientes como crema de galleta Lotus o de pistacho, chocolate o dulce de leche, entre otros.

Las Torrijas de la Yaya no se han querido quedar atrás en estas innovaciones torrijeras, por eso en su nuevo local del centro de Sevilla han introducido varios sabores en la base con hasta 15 toppings diferentes.

Clásicas

Torrija de leche

Torrija de azúcar y canela

Torrija de miel

Especiales

Torrija de Lotus

Torrija de Baileys

Torrija de chocolate blanco

Las locuras de la yaya

Torrija de matcha

Torrija del frutos del boque

Toppings

Chocolate blanco

Nutella

Crema de pistacho

Dulce de leche

Leche condensada

Caramelo salado

Sirope de naranja

Sirope de limón

Sirope de frutos rojos

Coco

Pistacho

Avellana

Oreo

Palomita caramelizada

Galleta Lotus

Kit Kat

Almendra crocanti

Tortas de aceite Inés Rosales

Las Torrijas de la Yaya se encuentran en la calle Alfonso XII, número 34, muy cerca de la plaza del Duque y de la Campana. El establecimiento en el que están tiene un diseño perfecto para elaborarlas sobre la marcha y que se puedan llevar para tomarlas en casa o por la calle, lo que hace que difieran un poco del sabor de las torrijas de siempre, que permanecen durante varias horas bañadas en miel o remojadas en azúcar.

El establecimiento abre de lunes a jueves, de 14:00 a 21:00 horas. Los viernes y sábados el horario es de 12:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo abren de 12:00 a 19:00 horas.