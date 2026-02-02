Porciones de pizza gratis en estos Telepizza de Sevilla para dar a conocer su nuevo sabor Kebab

Este jueves, 5 de febrero, a partir de las 18:30 horas, decenas de tiendas de Telepizza repartidas por toda España regalarán porciones de pizza gratuitas para celebrar el lanzamiento de su nueva Telepizza Kebab, un sabor nuevo hecho a base de la masa de siempre, salsa de tomate, queso fundido para pizza, pollo marinado, cebolla, especias kebab, orégano y salsa kebab. Esta creación sorprende con el inconfundible sabor del kebab en cada porción, llevando a la pizza el toque especiado y delicioso que tanto gusta a los fans de este clásico.

Para darla a conocer Telepizza ha decidido lanzar una nueva promoción nacional con la que estarán regalando a lo largo de la tarde más de 80.000 porciones de pizza Kebab en sus más de 400 restaurantes por todo el país, aunque no todos ellos estarán adheridos a la promoción. Un plan perfecto para darse un capricho justo a la salida del trabajo o para acercarse con amigos y disfrutarlo juntos. Con esta iniciativa desde Telepizza no solo quieren dar a conocer su nueva creación, sino también aprovechar para conmemorar el Día de la Pizza, que tendrá lugar el próximo 9 de febrero.

Telepizzas con pizza gratis en Sevilla

Puesto que no todas las tiendas participarán de esta promoción, en el siguiente listado puedes consultar los locales en Sevilla capital y provincia en los que estarán regalando porciones de pizza el próximo jueves a partir de las 18:30 horas. La promoción será válida hasta fin de existencias, por lo que es aconsejable acudir incluso antes de la hora de apertura para asegurarse un trozo de pizza Kebab. Los establecimientos sevillanos sujetos a esta oferta son los siguientes:

Arahal: Avda. Alcalde Gabriel Mengíbar, 2.

Bollullos de la Mitación: calle Verdiales, 1.

Camas: Poeta Muñoz San Román, 1.

Castilleja de la Cuesta: calle Real, número 10.

Coria del Río: Avda. de Andalucía, 61.

Dos Hermanas: Venecia esquina con Asís (Montequinto).

Dos Hermanas: Avda. de España, 13.

Écija: Avd. del Genil bloque 13-14.

Gines: Avda. de la Industria, 1 Centro Comercial Gines Plaza.

Mairena del Aljarafe: Avenida De las Civilizaciones 107 Bajo local 6.

Morón de la Frontera: Pasaje Oriente 1, esquina Paseo de la Alameda, 5.

San José de la Rinconada: San Juan, 11.

Sevilla: Cortijo de las Casillas, Edif. Parque Flores Fase 4.

Sevilla: Avenida Emilio Lemos 44, Local 2.

Tomares: Avd. de la Arboleda, 52-54.

Telepizza es una multinacional española líder en el sector de la comida rápida y el reparto a domicilio de pizzas, que se fundó en el año 1987 en Madrid. Con más de 1.400 tiendas en diversos países, es conocida por su masa secreta, su enfoque en la innovación y por ser parte de Food Delivery Brands.

Su precursor fue Leopoldo Fernández Pujals, quien revolucionó el mercado español introduciendo el concepto de reparto a domicilio, algo que ha perdurado casi cuatro décadas después.En 2022 llegó una nueva etapa para Telepizza, con nueva imagen, nueva receta y nueva comunicación, pero manteniendo la seña de identidad que los ha acompañado durante tantos años: “El secreto está en la masa”.