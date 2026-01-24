La bocatería del Tiro de Línea con la mejor puntuación de toda Sevilla: Tiene 5 estrellas y dicen que sus bocadillos son increíbles

En el barrio sevillano del Tiro de Línea, concretamente en su mercado de abastos, se encuentra la Bocatería del Gorra, un puesto dedicado a la elaboración de bocadillos y otros entrantes que sirven de acompañamiento que está haciéndose muy popular en la ciudad por la calidad de sus preparaciones. Tan es así que le ha valido la mejor puntuación en Google Reseñas, con 5 estrellas sobre 5 y más de 20 comentarios que hablan muy positivamente de lo sabrosos que están sus bocatas o del trato tan amable de quien los hace cada día.

Detrás de este negocio se encuentra el cocinero Sergio Cortés, conocido como "El Gorra", un sevillano que ha reinventado la manera de hacer bocadillos y que cuida cada parte de su proceso de elaboración, con carnes cocinadas de manera lento y combinando ingredientes que le dan un sabor único a cada una de sus preparaciones. Ya lo dicen muchas de las opiniones que han escrito sobre él en Google, en las que aseguran que nunca antes probaron bocadillos de estas características.

Bocadillos y otras comidas

El protagonista indiscutible de La Bocatería del Gorra son, como era de esperar, sus bocadillos. Con casi una veintena de opciones de diferente tipo, en su carta distinguen entre las preparaciones más clásicas y las que se salen de lo común. Tienen bocatas como el serranito de pollo, de lomo e incluso de pollo empanado, el popular mantecaíto sevillano, el piripi, el campero, el vegetal o la versión del vegetal con pollo.

Respecto a las combinaciones algo menos tradicionales, cuentan con el Chingón, con cheddar, guacamole, cochinita pibil, cebolla encurtida, mayonesa chipotle, polvo de nachos y queso, el Chicago Bear, de costilla a baja temperatura, salsa Chicago y crema de queso ahumado, el de Cai, con chicharrón de Cadiz, queso payoyo, bacon, lechuga y tomate de Conil, o el Norita, de pan negro, ali-oli, queso fundido y langostino al ajillo, entre otros.

Además, también cuenta con tacos y nachos de diferente tipo y con algunas opciones para picar, como pan de ajo gratinado con mozzarella, patatas gratinadas trufadas o salchipapas. Se pueden añadir diversos extras y para rematar la comida también disponen de algunos postres, como el vaso de tarta de queso y Lotus o el vaso cremoso de Oreo. La carta completa está disponible en su página web.

No son pocos los creadores de contenidos que ya han hablado de este establecimiento. Hace apenas unos días lo hacía Mar, de Lost in Sevilla, a través de las historias de su cuenta de Instagram. A ella también se suman otros como Rafa Galán, de @topedetapas, que habla de este negocio como "los mejores bocadillos del Tiro de Línea".

La Bocatería del Gorra se encuentra en la calle Puebla de las Mujeres, sin número, en el mercado del barrio sevillano del Tiro de Línea. El puesto en el que se encuentran cuenta con algunas mesas y taburetes altos para degustar allí mismo las elaboraciones del Gorra, aunque también ofrecen servicio de recogida de pedidos para quienes prefieran comer en casa.

El establecimiento cuenta con una puntuación de 5 estrellas sobre 5 en Google Reseñas con 23 opiniones a fecha de enero de 2026. Entre ellas, todas puntuadas con un 10, destacan la de Manuel Antonio R, que dice: "Una bocatería espectacular, con un cuidado increíble en cada ingrediente y en la elaboración de los bocatas", o la de Antonio José L. que asegura que es "de los mejores Bocatas que me he comido, todo bien elaborado y con un sabor exquisito". La Bocatería del Gorra abre de domingo a jueves, de 20:00 a 24:00 horas y los viernes y sábados, de 12:00 a 16:00 horas y 20:00 a 24:00 horas.