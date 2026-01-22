El bar de Sevilla que sirve guisos caseros fuera de carta cuando hace frío: Desde la cola de toro hasta el bacalao confitado

Son muchos los sevillanos y sevillanas que en temporada de caracoles, uno de los platos más propios de la gastronomía andaluza, tiene como referencia el bar El Cateto, ubicado en la zona de Huerta de Santa Teresa, tras haberse convertido en uno de los lugares más populares para degustar estos moluscos.

Más allá de esta preparación, en el bar El Cateto, en la calle Sinaí número 25, elaboran todo tipo de comidas propias de la tierra que se caracterizan por su cantidad, su sabor y sus precios asequibles. Entre todos ellos, destacan los guisos caseros fuera de carta que elaboran cuando llegan los días de invierno.

Su historia

La historia de este negocio comienza hace tres generaciones en una pequeña tasca del Aljarafe, concretamente en Umbrete, de la mano de Agustín y Josefa, quienes pasados unos años decidieron trasladarse a Sevilla para abrir El Cateto, con la idea de especializarse en guisos caseros y servir mosto de su pueblo. Entre los más aclamados estaban la carne con tomate, la sangre encebollada y los caracoles y cabrillas.

Con el paso del tiempo la clientela de El Cateto fue aumentando y sin moverse de la calle Sinaí, cogieron el local colindante a la por entonces tasca y lo convirtieron en un bar, donde poder ofrecer tapas más variadas. Más tarde abrirían un segundo local en el Parque Alcosa con el nombre de “La Fresca”, que también se ha hecho un hueco en la hostelería sevillana, siendo conocido por su clientela por sus tapas y buen trato.

El tapeo de El Cateto

El tapeo del bar El Cateto es muy variado. En su carta se pueden encontrar desde entrantes fríos como la ensaladilla de huevo de choco o el tradicional salmorejo cordobés, hasta carnes y pescados como tortillitas de camarones, calamar a la plancha, presa ibérica al peso, chuletas o solomillo. También tienen pavías de bacalao, caracoles y cabrillas en temporada, mantecaíto, croquetas del puchero, cola de toro, arroz de presa ibérica con espárragos o el revuelto de la semana. También tienen carta de vinos y algunos postres caseros como la tarta de tres leches, brownie casero de chocolate con helado de vainilla o vasito de tocino de cielo con yogur.

El bar El Cateto cuenta con un salón interior en el que hay varias mesas bajas perfectas para comer tanto dos personas como grupos más numerosos. También disponen de terraza que suele ser un gran reclamo los días en los que hace buen tiempo, especialmente a mediodía. En Google Reseñas cuenta con una puntuación de 4 sobre 5 estrellas, con más de 2.500 opiniones en las que destacan la calidad de sus platos y el buen trato recibido por parte de sus camareros.

El Cateto abre de lunes a jueves, de 13:00 a 16:30 horas y de 19:30 a 24:00 horas. Los viernes, sábados y domingos el horario es de 13:00 a 24:00 horas.