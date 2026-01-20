Cerveza a un euro los lunes y los miércoles en este bar de Sevilla: Tienen tapas, desayunos y meriendas

En ciudades como Sevilla, beber una cerveza bien fría, especialmente cuando hace buen tiempo, es algo que forma parte de la cultura de los sevillanos y sevillanas, que pueden reunirse cualquier día de la semana para aprovechar los días de sol y disfrutar de un buen tapeo en cualquiera de los bares que hay en la ciudad.

En el centro de la hispalense, en la calle Luis Montoto, se encuentra el bar Gota de Uva, un establecimiento que ya ha llamado la atención en otras ocasiones tanto en redes sociales como en medios de comunicación por sus irresistibles ofertas. En esta ocasión la promoción que tienen está dirigida a los amantes de la cerveza gracias al éxito que tuvo la anterior. En este caso, los lunes y los miércoles, para sobrellevar la semana, en este bar es posible tomar cañas a un euro, de manera ilimitada y a cualquier hora del día.

Buen tapeo y cerveza fría

Debido a su amplio horario de apertura, en Gota de Uva preparan desde desayunos hasta almuerzos, meriendas y cenas. Más allá de los desayunos y meriendas, que los hay desde los tradicionales hasta opciones más exóticas, en Gota de Uva ofrecen la posibilidad de disfrutar de algunas de sus tapas.

Entre ellas hay guisos del día, el cocido de acelgas, albóndigas, garbanzos con chocos y langostinos, orejas de cerdo con garbanzos y otros platos como el montadito mexicano de chicharrones, o el dulce de rulo de cabra con mermelada, el de tinga de pollo y tinga de cerdo, de huevo a la mexicana e incluso roscas con ingredientes como aguacate y salmón. En su carta incluyen opciones veganas.

El bar Gota de Uva se encuentra en la calle Luis Montoto, número 154. El establecimiento cuenta tanto con espacio interior con algunas mesas como con terraza, perfecta para disfrutar de la oferta cervecera cuando hace buen tiempo. También es posible reservar mesa los días que hay eventos como visionado de partidos de fútbol o actuaciones.

En las reseñas de Google cuenta con una puntuación de 4,2 estrellas, con casi un centenar de opiniones. Entre las más positivas destacan el ambiente, el tapeo y su cerveza, mientras que en las que reseñan aspectos a mejorar, los clientes hacen crítica del tiempo que tardan en servir. Gota de Uva abre todos los días de la semana desde las 09:00 horas y hasta la 01:00 o las 02:00 horas, en función del día.