La nueva hamburguesería de Los Remedios que está siendo todo un éxito: Sus burgers con patatas no superan los 14 euros

El barrio sevillano de Los Remedios está de inauguración tras la apertura de Canibal Burger, una hamburguesería que ofrece burgers con patatas que van desde 8 hasta 13,50 euros, tanto en formato medallón como tipo smash.

Canibal Burger es en realidad la segunda hamburguesería de esta firma en la ciudad. La primera de ellas, que también es todo un éxito, se encuentra en el municipio de San José de la Rinconada.

Qué pedir en Canibal Burger

Como es de esperar, la joya de la corona de este establecimiento no es otra cosa que sus hamburguesas, que pueden hacer tanto en formato medallón (como habitualmente) o tipo smash, aplastando la carne sobre la plancha de manera que se obtenga una burger más crujiente. Todas ellas tienen precios que no llegan a los 14 euros y están acompañadas de patatas fritas.

Entre ellas está la Dahmer, con doble smash de 90 gramos, doble queso cheddar, salsa cheesy y jalapeños encurtidos, o la Wendingo, con medallón de 180 gramos, queso cheddar ahumado, mayonesa trufada y cecina de vaga black angus.

Además, cuentan con otras comidas para satisfacer a todos sus clientes, como las alitas de pollo hechas a baja temperatura, con un ligero toque dulce aunque también algo picante, o los nachos, elaborados de una forma un tanto especial allí mismo ya que son más finos que otros.

Canibal Burger se encuentra en el número 45 de la calle Asunción, en el barrio de Los Remedios. El establecimiento en el que se encuentra dispone de un salón interior en el que es posible comer, aunque también ofrecen servicio de reparto a domicilio o de pedir para llevar. Dada su reciente apertura el negocio apenas cuenta con algo más de 80 opiniones. No obstante tiene una puntuación de 4,6 estrellas sobre 5 en Google Reseñas. Algunos de los comentarios, como el de Carmen R. aseguran que es "de las mejores hamburguesas que se pueden comer, se nota que lo hacen todo casero y de primera calidad". En esto también coincide Alejandro B. que sostiene: "Después de comer en muchas hamburgueserías de moda, hasta ahora puedo decir que son las mejores hamburguesas de toda Sevilla con diferencia".

Canibal Burger Los Remedios abre de miércoles a domingo, en horario de 13:15 a 15:45 horas y de 20:00 a 23:00 horas, a excepción de los sábados que permanece abierto hasta las 23:30 horas. Los lunes y los martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.