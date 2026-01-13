Cerveza súper fría, hasta con trozos de hielo, en este bar junto a las Setas de la Encarnación: "Simplemente imprescindible"

Ubicado al inicio de la calle Regina, justo en la zona de las Setas de la Encarnación, el bar La Sede se ha hecho con un puesto importante respecto a los establecimientos sevillanos que sirven la cerveza más fría de toda la ciudad. Su secreto no es otro que ofrecer sus botellines prácticamente introducidos dentro de un bloque de hielo, algo que baja considerablemente la temperatura de la bebida sin llegar a congelarla.

Qué puedes encontrar en La Sede

El bar La Sede es el lugar ideal para picar algo y, sobre todo, para disfrutar de una cerveza en pleno centro de la ciudad, con botellines de Cruzcampo Especial. Entre sus tapas se pueden encontrar algunas tostas como la de atún rojo, la de salmón, la de tomate y anchoas, la de huevo de codorniz o la de presa ibérica con paleta ibérica de bellota.

También tienen otras opciones como el hummus de remolacha, la tabla de quesos con nueces, el papelón de chicharrones, la auténtica provoleta porteña con tomate, un toque de Eva Cream, chimichurri, pan y regañá o la tapa de espinacas con garbanzos o de salmorejo, dos clásicos de la gastronomía andaluza que no fallan en ciudades como Sevilla.

También tienen postres caseros que anuncian en sus pizarras, como es el caso de la tarta imperial, el brigadeiro, un dulce típico de la gastronomía brasileña o el cuadradito de dulce de leche y coco, también hecho en alfajor.

El bar La Sede se encuentra en la calle Regina, número 1. El establecimiento tiene tanto zona interior con varios taburetes como terraza, especialmente transitada cuando llega el buen tiempo a la ciudad. El negocio cuenta con una puntuación de 4,7 estrellas sobre 5 en Google Reseñas, con casi 800 opiniones a fecha de enero de 2026.

Entre ellas, algunas de las más recientes hacen mención a lo fría que está su cerveza, posiblemente de las más gélidas de la ciudad, y a su buen tapeo y ambiente, especialmente cuando llega el calor a la hispalense. En este sentido, Rosario G. dice: "Simplemente imprescindible. La calidad de las tapas, impresionante (mis favoritas, la de atún rojo con guacamole y la de solomillo) sin desmerecer el postre". Por su parte, Cintya V. asegura que es un lugar "muy recomendable. Cerveza muy muy fría, el trato súper agradable y las tapas muy ricas".

El bar La Sede abre de lunes a viernes, de 12:00 a 15:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas, a excepción del viernes, que por la tarde abre a las 17:00. Los sábados y domingos el horario es de 12:00 a 16:00 horas y de 19:00 a 23:00 horas. No admiten reservas en el establecimiento.