Cuatro bares del centro de Sevilla a los que van los sevillanos para tapear bien sin precios desorbitados

Sevilla es una de las ciudades españolas que más bares alberga por kilómetro cuadrado. Entre sus múltiples establecimientos hosteleros se pueden encontrar los de comida de otros países como Líbano, China, México o Perú, entre muchos otros, aquellos que fusionan recetas de diferentes lugares y crean una cocina más vanguardista y los que, a pesar del paso del tiempo, han mantenido las tapas más tradicionales de la gastronomía andaluza.

Son estos últimos los que suelen tener más popularidad, no solo entre los visitantes que llegan a la ciudad y quieren saborear los platos de siempre, sino también entre los propios sevillanos y sevillanas, que siguen eligiendo el montadito de pringá, las espinacas con garbanzos o las croquetas del puchero por encima de otras opciones culinarias.

Con la proliferación del turismo y el cierre de algunos de los negocios con más solera de la ciudad, en la actualidad parece casi imposible encontrar un bar en el centro de la hispalense que sirva la comida de siempre, que no tenga precios desorbitados y al que sigan yendo los lugareños y lugareñas. Sin embargo, hay algunos que mantienen estas características y que son un acierto seguro para tapear bien y disfrutar del tiempo libre.

Casa Ricardo

De Casa Ricardo no hay nada más famoso como sus croquetas de jamón, que en tiempo de Cuaresma también hacen de bacalao. Son tan famosas y gustan tanto que es frecuente ver a varias personas haciendo cola para entrar en el bar y poderlas degustar. Más allá de las croquetas también tienen solomillo al whisky, otra de las tapas típicas de la gastronomía sevillana, camembert frito con arándanos, chacinas o flamenquín. Casa Ricardo está en la calle Hernán Cortés, número 2.

Las Golondrinas

Algo más retirado del centro, en el barrio de Triana, concretamente en la calle Pagés del Corro, número 76, se encuentra el bar Las Golondrinas, un establecimiento famosos especialmente por sus champiñones rellenos en el que también se pueden degustar otros platos como chipirones a la plancha, calabacines rellenos de langostinos o pisto de bacalao, todo ellos a precios bastante razonables.

Las Columnas de Santa Cruz

Ubicado en la calle Rodrigo Caro, número 1, este es uno de los bares más conocidos por los vecinos y vecinas de Sevilla, aunque también por los turistas desde hace ya algunos años. Aun así el establecimiento no ha perdido su esencia y en él se puede seguir disfrutando de muy buen ambiente y unas tapas muy propias de la gastronomía andaluza. De Las Columnas es famoso su montadito de pringá, aunque también tienen otras opciones típicas como el salmorejo o el pescado frito. Cuentan con un vino dulce casero que hacen el maridaje perfecto con sus diferentes tapas.

Bodeguitas Antonio Romero

Ubicado en la calle Antonia Diaz, 19, y en la calle Arfe, 32, este bar con dos locales en la hispalense es especialmente famoso por tener uno de los montaditos más sevillanos que puedan existir: el Piripi. Se trata de una combinación de pan blanco, lomo, bacon, queso, una rodaja de tomate natural y alioli.

Además de este montadito también se pueden tomar otras tapas y platos como espinacas con garbanzos, chocos fritos, tortillitas de camarones o albóndigas caseras, entre muchas otras opciones que son una apuesta segura para el buen tapeo.