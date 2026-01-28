La torrija del chef de Río Grande, en Sevilla, finalista en el I Campeonato a la Mejor Torrija del Mundo

El pasado 27 de enero se daba a conocer el ganador del I Campeonato a la Mejor Torrija del Mundo, un concurso organizado en el marco de Madrid Fusión Pastry 2026, el congreso internacional de la gastronomía más influyente del mundo, con el que se ha querido dar con la mejor versión de este dulce propio de los recetarios españoles.

Como dicen desde Madrid Fusión, se trata de un "dulce icónico de nuestra cultura gastronómica que, en manos maestras, puede alcanzar niveles insospechados de técnica, sensibilidad y perfección". Este ha sido el espíritu para celebrar la primera edición de este campeonato que promete ser todo un éxito en temporadas futuras y que está dirigido a cocineros profesionales, pasteleros y reposteros que desean demostrar su talento con la elaboración de uno de los postres más queridos y reconocibles de nuestra gastronomía.

En esta ocasión y tras una final disputada entre seis finalistas, entre los que estaba el chef Fran Trigo, del restaurante Río Grande, ha sido el madrileño Martín Javier Martínez de Villaroy's, en la Calle Maudes, número 11, del barrio de Chamberí.

Junto a él han participado los también madrileños Sergio Hernández (Latasia Casa de Comidas, Madrid), Mauricio Rodríguez (Grupo Arzábal, Madrid), Marta Cárdenas Maestre (del Catering Isabel Maestre), Sergio Sierra (Manero, Alicante) y el sevillano Francisco Trigo (Río Grande, Grupo Carbón, Sevilla). No es la primera vez que el chef Fran Trigo compite en un certamen de este tipo. Ya en 2019 se coló en la final del primer concurso de lechal, cordero y cabrito en Madrid Fusión, lo que demuestra su dilatada trayectoria en el mundo de la cocina.

Los finalistas del certamen han sido seleccionados por un comité técnico designado por Madrid Fusión Alimentos de España. El jurado, formado por reconocidos periodistas, cocineros, pasteleros y expertos del sector alimentario, ha evaluado el sabor, la textura, la técnica y la presentación de cada uno de los dulces de origen romano.

En esta ocasión, el I Campeonato a la Mejor Torrija del Mundo, patrocinado por Calidad Pascual, reivindica la torrija como un símbolo de tradición, emoción culinaria y excelencia técnica, y pone en valor un producto esencial de nuestra despensa, como es la leche.