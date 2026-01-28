Llega la Ensaladilla Week al restaurante Becerrita con siete versiones diferentes para los amantes de este plato

Esta semana, desde el lunes 26 de enero hasta el próximo domingo, 1 de febrero, el popular restaurante sevillano Becerrita estará celebrando su famosa Ensaladilla Week, una cita anual que el establecimiento hostelero dedica a uno de los platos más representativos de la gastronomía española y que a lo largo de siete jornadas pone a disposición de sus clientes con varias versiones irresistibles de la tradicional receta.

Tal y como explican desde la página web del restaurante, «la ensaladilla, icono de nuestra gastronomía, se transforma en una experiencia para los sentidos». Para hacer la experiencia más completa, las creaciones que se podrán degustar a lo largo de esta semana se han creado para que combinen a la perfección con una Cruzcampo Especial bien fría.

Siete versiones e infinitas sensaciones

Como viene siendo habitual, el restaurante ofrecerá siete versiones de la ensaladilla tradicional, algunas de las cuales ya han formado parte de esta semana en ocasiones anteriores y otras que se instalan como novedad, prometiendo ser todo un éxito. La Ensaladilla Week 2026 de Becerrita contará con las siguientes opciones:

• Ensaladilla tradicional de gambas

• Ensaladilla #Detodalavida con melva del Estrecho

• Ensaladilla de aguacate, gorgonzola y anchoas del Cantábrico

• Ensaladilla de tortillita de camarones (Novedad)

• Ensaladilla de atún rojo salvaje encebollao (Novedad)

• Ensaladilla de codillo de cerdo con salsa mozárabe (Novedad)

• Ensaladilla de chicharrones y manteca Colorá (Novedad)

Se trata de la duodécima edición de la Ensaladilla Week, un evento que se ha acabado consolidando en la ciudad hispalense en torno a los meses de enero y febrero. Ensaladilla Week está patrocinado por Cruzcampo Especial y se podrá disfrutar en el restaurante Becerrita, ubicado en la calle Recadero, número 9, en la Puerta de Carmona, entre el 20 de enero y el 1 de febrero. Este restaurante abre sus puertas todos los días de 13:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 24:00 horas.

Varias décadas de Becerrita

El restaurante Becerrita tiene sus orígenes en el año 1988, después de abrir un establecimiento en la calle Recaredo que continuara con la tradición iniciada a pocos metros en lo que fuera Casa Becerra en 1928, de la mano de Enrique Becerra Reyes. Aunque este tenía conocimiento sobre el manejo de una tasca, su ambición e inquietudes hosteleras lo llevaron a crear uno de los mayores referentes de la gastronomía en la ciudad hispalense.

La avanzada edad de Enrique Becerra hace que apoye toda su sabiduría en su hijo, Jesús Becerra Gómez, quien es el actual propietario del negocio, entregando a sus clientes un restaurante, no solo singular por su calidad culinaria y servicio, sino también por sus innovaciones y actualizada imagen, combinando tradición y modernismo en el que es hoy el Restaurante Becerra.