La cafetería coreana del centro de Sevilla en la que se forman colas para entrar: "Es muy difícil no puntuarla con un 10"

En pleno Casco Antiguo de Sevilla, cerca de la zona del Arenal, se encuentra Ozik, una cafetería con productos y preparaciones coreanas que abrió en la ciudad hace algo más de un año, en noviembre de 2024, para revolucionar la hora del desayuno y de la merienda en la hispalense.

Desde su apertura el establecimiento ha tenido tal éxito que no es raro ver en su puerta a algunas personas, en ocasiones muchas, esperando para ser atendidas, ya que el local en el que están es de pequeño tamaño y sus bebidas y dulces no se elaboran en ningún otro lugar de Sevilla.

Qué encontrarás en Ozik

Con un claro toque coreano, Ozik cuenta con una carta extensa en la que hay productos de todo tipo, desde un café bien caliente hasta un té matcha o un batido, pasando por sus opciones dulces y saladas que no dejan indiferente a nadie.

Por nombrar algunas de sus tostadas o sandwiches, cuentan como opciones como el de burrata con pesto de albahaca, el Egg Mayo, una mezcla suave y cremosa de huevo y mayonesa, con aguacate fresco, o el Brie & Jamón, hecho con queso brie cremoso y jamón serrano. Respecto a sus opciones dulces, tienen galletas caseras de diferentes sabores, entre ellas la de matcha, bizcocho de limón, pancakes con crema de cacahuete, Nutella, fresas y plátano o vasitos de tarta Oreo o Tiramisú, entre otros.

Una de las particularidades de Ozik es que hace bebidas que no se encuentran en otros lugares de la ciudad, como sucede con el famoso Seúl latte, una variante de café inspirada en Corea, caracterizada por su cremosidad y toques dulces, a menudo elaborada con espresso, leche (frecuentemente vegetal) y crema. También tienen té matcha que los amantes de esta bebida catalogan como "muy auténtico" o café dalgona, una bebida tradicional surcoreana que combina el café con una capa cremosa y textura esponjosa.

Ozik se encuentra en la calle Castelar, número 2, muy cerca del Arenal y en el pleno centro histórico de Sevilla. Su local es de pequeño tamaño, con algunos bancos altos para tomar algo dentro en un ambiente que los clientes señalan como "muy acogedor" y con la opción de pedir la consumición para llevar. El negocio es pet friendly, por lo que es posible estar en su interior acompañado de mascotas.

A pesar de haber abierto hace apenas un año, el establecimiento cuenta con una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5 en Google Reseñas con más de 520 opiniones a fecha de enero de 2026. Entre los comentarios más recientes sobre Ozik están el de Alan S. que asegura que "es muy difícil no puntuarlo con un 10", o el de Esther MS., que añade: "Increible rinconcito en Sevilla. Sitio acogedor y con encanto gracias a su dueña que es súper simpática y amable". Maritxel N. por su parte, comenta: "Me ha fascinado esta cafetería, de verdad. El sitio es precioso, acogedor y con un ambiente que te hace sentir como en casa. El café estaba buenísimo".

Ozik abre sus puertas todos los días se la semana en horario de 09:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas a excepción del lunes, que abre únicamente en horario de mañana.