El restaurante de Triana seleccionado por la Guía Michelin como uno de los que mejor relación calidad/precio tienen de Sevilla

Son muchos los viajeros que llegan a España atraídos no solo por su historia y su cultura, sino también por su gastronomía y todo lo que gira en torno a ella: el tapeo en sus calles, la hora del vermú o tomar una cerveza fría en la barra de cualquier bar. Por este motivo desde la Guia Michelin han querido hacer un abordaje de los mejores restaurantes que hay repartidos por algunas de las provincias más turísticas del país. En concreto, en este reportaje se han centrado en Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Córdoba, A Coruña, Bilbao, Castellón de la Plana, Málaga, Santa Cruz de Tenerife, Valencia, Vigo y Sevilla.

De esta última han destacado el buen tapeo así como los productos de primera calidad que hay cerca de ella y con los que se elaboran algunas de las comidas más típicas de la tierra. De todos los establecimientos que hay en la ciudad ha sido el restaurante Balbuena y Huertas, en Triana, el señalado por los expertos Michelin.

Balbuena y Huertas, el seleccionado por la Guía Michelin

Tal y como explican desde la prestigiosa Guía Michelin, "la gastronomía sevillana es un reflejo de la fusión de culturas que, durante siglos, han pasado por esas tierras". En la capital andaluza se encuentran sabores heredados de romanos, árabes e incluso influencias americanas. La mejor manera de acercarse a estas tradiciones es, sin duda, a través de la tapa, algo que se puede hacer en la mayoría de establecimientos hosteleros de Sevilla.

"El mestizaje, los adobos y los guisos de aprovechamiento, como la popular pringá, junto al mítico 'pescaíto' frito, nos remiten al recetario local, hoy presentado de forma más o menos actualizada, en tres establecimientos Bib Gourmand de la ciudad, reconocidos por su excelente relación calidad/precio", explican en el reportaje.

De todos los restaurantes que hay en la ciudad ha sido el trianero Balbuena y Huertas el seleccionado por los expertos de la Guía Michelin para ocupar estas páginas. Como dicen, "su propuesta pone en valor el producto andaluz de temporada a través de una carta con medias raciones, un apartado de arroces y un menú degustación".

Este restaurante, ubicado en la calle San Jacinto, se caracteriza por elaborar platos muy cuidados en un ambiente informal y en los que el producto de proximidad está muy presente: aceite de oliva, pescados y mariscos del Atlántico y el Mediterráneo, carnes y embutidos de la Sierra Morena, vinos de Jerez y Montilla-Moriles, quesos de productores andaluces y panes artesanales.

Tranformando su concepto de alta gastronomía a un enfoque más informal, accesible y delicioso, sin perder la esencia que los caracteriza, en la nueva etapa de Balbuena y Huertas han seleccionado cuidadosamente los platos más aclamados de su antigua carta, para que sus comensales sigan disfrutándolos. Entre ellos estarán los «langostinos al ajillo con manteca colorá y huevo frito» y la «carrillá de atún a la crasa con fritá de tomate de Los Palacios»; una combinación perfecta de sabor y tradición, que transporta directamente al corazón de nuestra tierra. Como desde el propio restaurante sostienen, Balbuena y Huertas es un espacio único que conecta gastronomía, historia y cultura en el corazón de Triana.