El pueblo de Sevilla que los romanos conocían como "Lugar del Sol " por ubicarse en una zona muy luminosa del Aljarafe

Existe un lugar en el Aljarafe sevillano que se levanta por encima del resto de pueblos, una zona que en la actualidad se corresponde con el municipio de Sanlúcar la Mayor y que antaño fue un asentamiento que llegó a rendir culto al sol debido a la gran luminosidad que tenían sus inmediaciones gracias a su posición privilegiada en la comarca.

El primer asentamiento del que se tiene constancia el actual pueblo de Sanlúcar la Mayor data de la Edad del Bronce, alrededor del año 1500 a. C. De esta época se ha encontrado una necrópolis y otros restos que evidencian la existencia de población en tiempos prehistóricos.

No obstante, la primera civilización de importancia en la zona se correspondería con la etapa turdetana, momento en el que la localidad era conocida por el nombre de Arae-Hesperi o Hesperia, debido a un templo dedicado a Héspero (en la mitología griega , el astro más brillante de la bóveda celeste, el lucero del alba-Venus).

Con la posterior llegada de los romanos la antigua ciudad turdetana quedaría destruida y lo que antaño había sido Hesperia pasaría a denominarse Solia o Lucus Solis, que en latín significa el Lugar del Sol, una denominación que señalaría la posición en la que se encuentra el municipio, en una zona alta de la comarca sobre la que los rayos del sol caen con fuerza. Tal era la irradiación que llegaron a construir un templo dedicado al culto al sol.

El topónimo Sanlúcar es de origen árabe, relacionado con una alquería que había en la zona y que se llamaba Saluqa. Más tarde se la conocería como Solúcar de Alpechín, conociendo un notable crecimiento en época almohade en la zona. Fue en el siglo XIII cuando el municipio acogió el nombre de Sanlúcar tras la conquista cristiana, momento en el que su jurisdicción pasa a formar parte de Sevilla.

En 1623 el conde de Olivares compró el señorío de Sanlúcar, obteniendo el nuevo título de Duque de Sanlúcar la Mayor. En 1639, el rey Felipe IV concedió a la villa el título de Ciudad.

Sanlúcar la Mayor en la actualidad

Sanlúcar la Mayor cuenta con un valioso patrimonio monumental entre el que se encuentras los restos de la muralla árabe, algunas haciendas históricas hoy convertidas en hoteles, iglesias de la Edad Media o su propio centro histórico, declarado Bien de Interés Cultural de Andalucía.

En su término municipal y haciendo mención a su pasado histórico y la importancia que tuvo el sol en tiempos romanos, Sanlúcar cuenta con la mayor planta de energía solar de Europa gracias a la buena irradiación que tiene la zona.

Los alrededores del municipio cuentan con un hermoso paisaje atravesado por el Corredor Verde del Guadiamar, que ofrece diferentes rutas senderistas que se pueden hacer a pie, en bicicleta o a caballo. Este atractivo unido a la conocida gastronomía de la zona, con platos típicos como la caldereta o su tradición aceitunera y del mosto convierten al municipio en uno de los más interesantes no solo de la comarca, sino de toda la provincia de Sevilla para visitar en cualquier época del año.