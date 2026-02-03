La espectacular parroquia a unos kilómetros de Sevilla que tiene aspecto de fortaleza: Es Bien de Interés Cultural

Sevilla es la ciudad de España que más iglesias tiene en sus diferentes calles y barrios, muchas de ellas levantadas en tiempos de la reconquista cristiana. Los pueblos de su provincia no se quedan atrás. En ellos los templos eclesiásticos se cuentan, en ocasiones, por decenas. Localidades como Écija, Carmona, Utrera u Osuna son algunas de las que más destacan en este sentido.

Es en esta última donde se encuentra el edificio de La Colegiata, una joya arquitectónica del Renacimiento que fundada por Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña. Esta sustituyó a la antigua iglesia parroquial medieval. Su relevancia es tal que le ha valido la catalogación de Bien de Interés Cultural.

El complejo compuesto por la Colegiata de Osuna y el sepulcro de los duques es obra de dos grandes arquitectos: Diego de Riaño y Martín de Gaínza. En su interior alberga una de las colecciones de pintura más interesantes del Barroco además de otras obras de gran valor, como una talla de Juan de Mesa, valiosas tablas flamencas del siglo XVI, interesantes piezas de orfebrería.

La mayor parte de estas obras de arte han sido realizadas por artistas de renombre: José de Ribera, Fabrizio de Santafede, Juan de Zamora, Hernando de Esturmio, Juan de Mesa, Martínez Montañés, Roque Balduque, Duque Cornejo onPedro de Ribadeo. El Museo de Arte Sacro tiene en sí mismo tres áreas expositivas: la propia iglesia, el museo de arte sacro en la sacristía y la Capilla del Sepulcro.

Su arquitectura

En cuanto a su construcción, tiene planta de salón, lo que le confiere un interior muy diáfano y luminoso, mientras que en el exterior tiene aspecto de fortaleza. Esta imagen tan austera contrasta con la riqueza que alberga en su interior. A la Colegiata se puede acceder a través de tres puertas, aunque existen otras dos que se encuentran cegadas desde el siglo XVIII. La Puerta de la Cuesta se abre frente al monasterio de la Encarnación y permite la entrada directa a la nave del Evangelio. La que comunica con la nave de la epístola es la llamada Puerta del Sol.

Se puede acceder al interior de la Colegiata a través del patio del panteón de los duques de Osuna o santo sepulcro, construido entre 1544 y 1555 y una de las muestras más bellas del Renacimiento español. Una vez que se atraviesa el patio se puede llegar a la sacristía del panteón y de ahí, la capilla de la Virgen de la Granada, pieza excepcional del siglo XVI atribuida a Guillén Ferrant.

Visitas a la Colegiata

Las visitas a la Colegiata siempre son guiadas y se pueden realizar de martes a domingo, así como los lunes festivos, en diferentes horarios a lo largo del invierno (10:15; 11:15; 12:15; 13:15; 16:00 y 17:00 horas). En verano los horarios de las visitas pueden cambiar.

La duración de las visitas es de 50 minutos, aproximadamente, con un aforo limitado de 50 personas por grupo. A la Colegiata pueden entrar personas de todas las edades siempre y cuando los menores vayan acompañados de un adulto que se responsabilice de su comportamiento. Hay entradas desde 6 euros y se pueden adquirir a través de su página web.