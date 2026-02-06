"Cenas Clandestinas en Sevilla", la nueva forma de conocer gente en espacios secretos y singulares de la ciudad

Los ritmos de vida actuales, los obstáculos que surgen para conciliar con la familia y, en muchas ocasiones, las pocas facilidades para vivir en zonas cercanas al lugar de trabajo hacen que cada vez sea más difícil sacar tiempo para el ocio y disfrute. A estas circunstancias se añade la dificultad para conocer personas en la etapa adulta, especialmente en ciudades más grandes, como sucede con Sevilla.

Para dar solución a esta situación, son varias las iniciativas que surgen con el objetivo de que un grupo de personas puedan compartir experiencias en compañía, con independencia de si se conocen previamente o no. Clubes de lectura, clases de cerámica, viajes y rutas de senderismo o, por qué no, cenas en lugares insólitos de la ciudad.

Esta última es la idea que han tenido desde Cenas Clandestinas Sevilla, una iniciativa que se presenta como un "superclub" de cenas secretas con experiencias sensoriales en espacios exclusivos que permiten conocer gente en la ciudad y ampliar la red de contactos.

Detrás de esta iniciativa, que nació hace tres años, hay un grupo de colegas, mayoritariamente profesionales del sector creativo, que consideraron que en la capital andaluza hacía falta un proyecto de este tipo para aquellas personas que en la etapa adulta quisieran tener nuevos amigos o compañeros con gustos compatibles con los suyos. Para ello se les ocurrió utilizar la gastronomía como vehículo para los diferentes encuentros en lugares principalmente privados y singulares de la ciudad.

Cómo funciona Cenas Clandestinas Sevilla

Cenas Clandestinas Sevilla suele organizar de una a dos cenas al mes en espacios privilegiados a los que acude un chef de renombre o un catering para ofrecer una experiencia gastronómica a los presentes, con la idea de socializar con la comida como pretexto. Los lugares escogidos no son restaurantes, sino rincones singulares como un taller de orfebrería (es uno de los lugares más mágicos según la propia empresa), galerías de arte, estudios de fotografía e incluso la casa privada de algún artista. El aforo para las cenas está delimitado por el lugar en el que se organizan, pero por norma general no suele superar los cuarenta comensales.

Los encuentros de Cenas Clandestinas Sevilla tienen unas cuatro horas de duración, desde las 20:30 hasta las 00:30 horas, aproximadamente. A lo largo de la noche los comensales podrán disfrutar no solo de la cena, sino de barra libre de bebidas (vino, cerveza, agua o refrescos) y, eventualmente, de algún destilado o cóctel especial, como margaritas en el caso de cenas temáticas.

En ocasiones, además de la cena los presentes pueden disfrutar de una actuación en directo o de una demostración, como sucedió hace algunas semanas en un taller de orfebrería privado del barrio de Triana, donde los dueños quisieron enseñar a los invitados el proceso de elaboración de sus piezas.

La edad de las personas que acude a este tipo de eventos oscila, mayoritariamente, entre los 45 y los 55 años, pero no hay límite de edad a partir de los 18 años para acudir a ellos. Puesto que no se trata de un club de citas, a las cenas acuden desde parejas que quieren conocer a más personas o dar a conocer su negocio, hasta gente que acaba de llegar a la ciudad y no conoce a nadie, mujeres a las que les gustaría tener un grupo de amigas, con las que hacer planes por Sevilla o personas que se sienten algo solas y tienen deseo de socializar.

Cuándo será la próxima cena

La próxima cena de este tipo que tendrá lugar en Sevilla se celebrará el 20 de febrero, viernes, en una ubicación que no se conocerá hasta 24 horas antes de que se celebre el encuentro, lo que hace que este tipo de encuentros sean aún más especiales. A ella acudirán varias personas de diferentes edades motivadas por la misma inquietud de conocer gente nueva en la ciudad y disfrutar de una velada agradable.

Para inscribirse a este plan desde la empresa Cenas Clandestinas Sevilla facilitan el correo electrónico info@cenasclandestinassevilla.com y el número de teléfono 614 867 679 tanto para solicitar información como para reservar una plaza.