VI Campeonato de España de Hamburguesas: Todas las burgers de Sevilla que concursan y cómo votarlas

Un año más, el Campeonato de España de Hamburguesas aterriza en las hamburgueserías de todo el país en busca de la mejor burger de 2026. Tras el éxito de las convocatorias anteriores, la sexta edición de este certamen se celebrará del 29 de enero al 1 de marzo de 2026 y en ella participan decenas de establecimientos de todas las comunidades que luchan por hacerse con el primer puesto.

En esta ocasión, en la provincia de Sevilla son trece las hamburgueserías que participan con creaciones sofisticadas que cuidan hasta el más mínimo detalle y en las que los productos que utilizan son de primera calidad. Para votar por ellas es necesario incluir el código que se obtiene al degustarlas en el apartado "Vota" de la página web del campeonato. La votación se hará efectiva una vez que se hayan rellenado todos los datos personales que se solicitan. Con la votación se entrará, además, en el sorteo de un Apple Watch siguiendo las redes sociales del concurso.

Concursantes de Sevilla

En Sevilla son trece los restaurantes que participan en esta ocasión, la mayoría de ellos ubicados en la capital y otros repartidos por diferentes pueblos de la provincia. Son los siguientes:

Canibal, de Canibal Burger

Elaborada con doble carne de 100 gramos de vaca madurada 30 días, doble queso cheddar, pepinillos caseros, panceta ibérica marinada en Jack Daniels y su salsa Caníbal.

Canibal, de Canibal Burger / RAFA GASTROMENTOR

Gringa, de Street Food Burger Sevilla Este

Hecha con carne de vaca nacional madurada (blend exclusivo SFB), bomba de queso mozzarella, doble queso cheddar, bacon crujiente, queso ahumado, pulled pork y salsa gringa.

Gringa, de Street Food Burger Sevilla Este

Velada, de Foodporn Bermejales

Elaborada a base de pan demi-brioche casero de masa madre, dos discos de carne fat smash de vaca rubia gallega de 45 días de maduración, doble cheddar ahumado, velo de papada ibérica y mayonesa de cecina ibérica emulsionada con huevo campero.

Velada, de Foodporn Bermejales

Alan Garner 2.0, de Oculto Burger Viapol

La Alan Garner lleva pan brioche, carne madurada durante 30 días, queso cheddar, cebolla crujiente, mermelada de bacon, queso Apolonio y salsa Ocultø. Se trata de su hamburguesa más vendida, a la que han querido dar una vuelta para este campeonato.

Alan Garner 2.0, de Oculto Burger Viapol

La Pedroxe, de Oculto Burger

Hecha con pan brioche, doble smash, doble queso edam, mermelada de bacon, carrillada asada, taquitos de jamón y queso Apolonio en polvo. Se trata de una burger centrada en dos productos auténticos, como son el queso Apolonio y los taquitos de jamón del Valle de los Pedroches de Córdoba.

La Pedroxe, de Oculto Burger

Perla Negra, de Ficus Mairena

Hecha con brioche black, 180 gramos de chuletón, doble cheddar blanco, carrillera al vino tinto, bacon bits, crujiente de cebolla y salsa. Como ellos mismos dicen, no es una burger más, "es la que comparas con todas y ninguna llega".

Perla Negra, de Ficus Mairena

Gloria Bendita, de Djanco Burger

Elaborada a base de pan brioche, carne de frisona gallega de 180 gramos, queso gallego, cecina de black angus y demi-glace de vaca. Con esta creación han llevado la bestialidad del norte hasta el fuego del sur para crear algo único que, como ellos dicen, es gloria bendita.

Gloria Bendita, de Djanco Burger / Fernando Montoya

Kimcheese, de Vib3s Burger

Se trata de una burger smash de retinto, con cheddar, bacon, cebolla caramelizada, kimchi y salsa VIB3S. La Kimcheese viene de mezclar el plato típico coreano Kimchi en una hamburguesa, por lo que es una explosión de sabores con toques picantes, agrios, dulces y textura crocante.

Kimcheese, de Vib3s Burger / Beatriz

K-brona, de Ficus Écija

De la ciudad de las torres llega esta hamburguesa hecha con pan brioche, tira de panceta crujiente, doble carne smash de 90 graos, mayonesa de ajo negro, cebolla caramelizada y rulo de queso de cabra glaseado en azúcar moreno K-Brona. Se trata de una creación Intensa, golosa y con carácter.

K-brona, de Ficus Écija

Trufasa, de Street Food Burger Viapol

Hecha con carne de vaca nacional madurada (blend exclusivo SFB), queso brie, cebolla caramelizada al Pedro Ximénez, bacon crujiente y salsa casera trufada, uno de los sabores que está de moda. Se trata de una burger donde cada ingrediente tiene sentido para crear una composición única.

Trufasa, de Street Food Burger Viapol

Jefa, de Street Food Burger Bermejales

Elaborada con carne de vaca nacional madurada (blend exclusivo SFB), lámina fina de queso de cabra madurado, cebolla caramelizada en reducción de vino tinto con mermelada de frambuesa y mostaza dulce a la antigua, que equilibra fuerza y dulzura. La mostaza dulce a la antigua pone el punto final: sutil, firme y con criterio. Una burger con poder, equilibrio y presencia.

Jefa, de Street Food Burger Bermejales

Cochinota, de Mundo Pizza

Se trata de una doble smash, con cheddar americano, salsa cheddar, bacon bits, cebolla plancha, mayo japo y sweet chilli. Es una combinación perfecta, una mezcla de sabores que explota en la boca.

Cochinota, de Mundo Pizza / D

Break, de Street Food Burger Los Palacios

Elaborada con carne de vaca nacional madurada (blend exclusivo SFB), queso ahumado, huevo frito, panceta ahumada en leña, fritos y nuestra salsa barbacoa. No es una hamburguesa para comer con prisas, es para romper el huevo, dejar que la yema lo invada todo y entender que aquí no hay medias tintas.