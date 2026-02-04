Ya hay fecha para la Fiesta del Cine 2026 con entradas a precios reducidos: Estas son las películas y los cines que participan
Esta iniciativa volverá a celebrarse del 8 al 11 de junio con entradas a precios reducidos para fomentar la cultura en España
Como cada año, las salas de cine de todo el país se preparan para recibir la esperada Fiesta del Cine, una ocasión especial en la que las entradas para ver algunas de las películas del último año se pueden adquirir a precios reducidos durante varios días. Con esta iniciativa se persigue el objetivo de fomentar la asistencia a los diferentes cines españoles y expandir, de esta manera, la cultura.
Se trata de una cita organizada por la Federación de Cines de España (FECE) y la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), junto con el Ministerio de Cultura y Deporte.
Fechas y cómo comprar las entradas
En esta ocasión la Fiesta del Cine 2026 se celebrará del 8 al 11 de junio. A lo largo de estos días las entradas tendrán un precio reducido que aún no está confirmado con la posible excepción de las películas 3D, que podrán tener un suplemento según la sala de cine.
A diferencia de años anteriores, para hacerse con ellas bastará con comprarlas en la taquilla del propio cine o a través de sus páginas webs, de la misma manera que se adquiere una entrada normal. Ya no será necesario solicitar la acreditación a través de la página web para disfrutar de la Fiesta del Cine. La compra de entradas para la Fiesta del Cine a través de Internet, está sujeta a las condiciones de venta de cada plataforma de venta de entradas, pudiendo llevar suplemento en concepto de gastos de gestión.
Puesto que la adquisición de entradas se hará de manera convencional, como cualquier día, los y las interesadas podrán comprar tantas entradas como deseen. La Fiesta del Cine no es acumulable con otras ofertas, cupones o descuentos por lo que no se podrá hacer uso del Carnet Joven aunque sí está permitido el Bono Cultural para comprar las entradas a partir de los 18 años.
Cines adheridos a la Fiesta del Cine en Sevilla
- MK2 Cinesur Los Alcores, Alcalá de Guadaíra.
- Al Ándalus, Bormujos.
- Cineapolis, Dos Hermanas.
- Cineapolis Way, Dos Hermanas.
- Artesiete, Écija.
- Cinesa, Camas
- Cineápolis, Utrera
- UCC Multicines Metromar, Mairena del Aljarafe
- MK2 Cinesur Nervión, Sevilla.
- Odeón Multicines Plaza de Armas, Sevilla
- UCC AVENIDA 5 CINES UCC Avenida 5 Cines, Sevilla
- UCC Multicines Los Arcos, Sevilla
- Cine Cervantes, Sevilla
- Cine Yelmo, Lagoh
Películas que se podrán ver
Evolution
Cuando una sustancia alienígena se mezcla con el ADN de Zoe y el de sus mascotas exóticas, comienza una aventura tan divertida como caótica: los humanos se transforman en animales, los animales en humanos, y todos deberán aprender a convivir -y a entenderse- si quieren salvar al planeta de una catástrofe cósmica.
La Fiera
Un grupo de tres amigos, Carlos, Darío y Armando, apasionados por los deportes de riesgo, descubren la sensación más cercana a desafiar a la gravedad: el salto BASE con traje de alas. Los tres lo prueban y se enamoran de la sensación que les produce.
Primate
Tras volver de la universidad, Lucy se reúne con su familia y su inusual mascota: un chimpancé llamado Ben. Durante una fiesta en la piscina, un accidente provoca que Ben contraiga la rabia, transformándose en una criatura violenta e impredecible.
Tres Adioses
Tras separarse de Antonio, Marta descubre que su pérdida de apetito oculta un problema de salud. Esa revelación transforma su vida y la impulsa a redescubrir el placer, el deseo y las ganas de vivir.
