Tres talleres creativos en Sevilla que puedes hacer cuando el tiempo no acompaña pero necesitas despejarte

En los últimos años, la mayoría de ciudades de España se han llenado de multitud de espacios en los que es posible reunirse para merendar o tomar unos vinos mientras se realiza algún taller creativo. Las personas que acuden a estas actividades son desconocidas entre sí y el abanico de edades suele ser bastante amplio, generando un encuentro intergeneracional en el que no solo se pone en práctica la creatividad, sino en el que también se pasa un rato agradable charlando y compartiendo impresiones.

Los talleres de este estilo que más populares se han hecho en ciudades como Sevilla suelen abordar temáticas como la cerámica, pintura con acuarelas o acrílico, la cerámica o la creación de bolsas de tela, pero no son los únicos. En la hispalense hay espacios creativos para todos los públicos de todo tipo, también de diseño y elaboración de joyas o de bordado, un plan que se vuelve especialmente apetecible cuando el tiempo no acompaña, pero no apetece quedarse en casa. Por eso, desde Vivir en Sevilla hemos hecho un recorrido por algunos de estos talleres para pasar un fin de semana divertido y muy creativo:

Taller de mosaicos

Ubicado en la calle Pastor y Landero, número 31, se encuentra el espacio Bisanzio, especializado en la elaboración de mosaicos. En él, además de poder realizar cursos sobre su creación, también es posible apuntarse al taller de un día para hacer un mosaico u organizar un encuentro con varias personas para poner a prueba la creatividad de cada uno.

La sesión para realizar el taller de creación de mosaicos durante un día tiene una duración de tres horas y se puede realizar cualquier día que el espacio se encuentre abierto, aunque se aconseja reservar con antelación. Además del mosaico, la persona interesada podrá disfrutar de una bebida durante su estancia.

Taller barro y vino

El Espacio Furia, ubicado en la calle Santa María del Campo, número 2, organiza un taller de creación de piezas de barro acompañadas de un vino de la mano de Verónica Piras. Después del éxito de sus primeros talleres han abierto un nuevo grupo para el día 13 de febrero. Para obtener más información o inscribirse a él se puede escribir un mensaje de Whatsapp al número 684322542 o un mensaje directo a través de Instagram.

Taller de tote bags

La cafetería Alfonsito Brunch Café acoge durante algunos días del mes diferentes talleres creativos entre los que se incluyen la elaboración de posavasos, la pintura sobre lienzo o el diseño de bolsas de tela o tote bags. En esta ocasión se podrá contar con todos los materiales necesarios, desde la bolsa hasta las pinturas y además, mientras se realiza la tote se podrá disfrutar de una merienda exquisita. Se trata de un plan ideal para realizar solo o en compañía los días de lluvia.