Nueva fecha para Electrolunch XXL en Sevilla, el mayor festival gratuito de música electrónica de la ciudad

El próximo sábado, 7 de febrero, el Parque de Magallanes acogerá una nueva edición de Electrolunch XXL, el mayor festival de música electrónica abierto al público de Sevilla. Una cita especial en la ciudad en la que habrá, además de la mejor música, varios Food Trucks, actividades al aire libre para todas las edades, un market genial para visitar y apoyar a artesanos locales, talleres infantiles, el escenario principal y el de los dominguito y mucho más, todo ello en un ambiente único e inigualable junto al río Guadalquivir.

El festival dispondrá de un mercadillo con artistas y artesanos locales formado por diferentes expositores que incluyen ropa, complementos, cerámica, serigrafías, cosmetología e incluso tatuajes y que harán que el festival se llene de arte, ideas y experiencias inigualables. En esta ocasión, la esencia de este festival para toda la familia se mantendrá incluyendo algunas novedades para el 2026 durante una jornada más de ocio y cultura en la que se unen música electrónica, talleres, actividades y gastronomía al aire libre en un inmejorable entorno.

El festival está diseñado para todo tipo de público, pero tiene muy presente a la generación de padres y madres jóvenes que desean compartir tiempo de calidad al aire libre con sus hijos, familias que buscan diversión, compartir ocio, conocimiento y aficiones con sus hijos y amigos.

El espacio no solo está creado para disfrutar de un día rodeado de actividades y música sino para que puedan aprender, entre otras cosas, cómo funciona una mesa de mezclas, disfrutar de música en vivo de sus artistas favoritos y descubrir nuevos talentos así como conocer las últimas tendencias de bailes urbanos mientras comparten tiempo en familia.

Cómo acceder a Electrolunch

El acceso al recinto estará habilitado desde las 11:00 horas y permacecerá abierto hasta por la noche. Una de las particularidades de Electrolunch es que se puede acceder de manera completamente gratuita hasta las 17:00 horas. A partir de ese momento el precio de la entrada es de 10 euros por persona con 3 euros de gastos de gestión, en caso de querer adquirir el All Access Pass, que incluye 6 euros de consumición y pulsera para entrar y salir. Este ticket se puede comprar a través de la página web de Electrolunch.

Electrolunch es una propuesta de ocio cultural al aire libre y en espacios singulares dirigida a todas las audiencias. Su atractivo principal radica en la difusión de la cultura de la música electrónica internacional y de vanguardia en Andalucía, fusionando la divulgación, la cultura del bienestar, la música electrónica, la gastronomía, el arte y la tecnología en un único evento.

Electrolunch XXL está organizado por Rocknrolla Producciones en colaboración con el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla del Ayuntamiento de Sevilla y la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía.