La venta oficial para asistir al concierto de Mëstizas en el Puerto de Sevilla ya está disponible: Cómo conseguir tu entrada

El Puerto de Sevilla será el escenario que el próximo 14 de marzo, sábado, a las 17:00 horas, acoja el espectáculo de música electrónica de Mestizas, el dúo español de mujeres DJs y productoras, conformado por Pitty Bernad y Belah, que está revolucionando la escena musical global al fusionar ritmos electrónicos en los que predomina el house con flamenco y folclore español.

Impulsando el estilo conocido como "electrofolclore" y lanzando eventos propios como Sacro, que se celebrará en apenas un mes y medio en la hispalense, este evento promete ser todo un éxito tras la gran popularidad que han alcanzado las dos artistas en los últimos años.

Venta de entradas

La venta general de entradas para asistir al espectáculo musical de la mano de Mëstizas dio comienzo el pasado 19 de enero, después de que se activara durante cuatro días una venta privada para la que era necesario registrarse previamente en la página web de Insólito Sevilla.

La venta de entradas para disfrutar de este evento único que dará la bienvenida, prácticamente, a la primavera, está disponible a través de la página web de Sacro Sevilla. Los precios de los tickets varían según el tipo de experiencia que se quiera tener:

Pista general con acceso antes de las 18:00 horas: 18 euros

Pista general: 22 euros.

Backstage Experience (incluye acceso general + zonas de barra exclusiva y acceso al stage sin asiento numerado): 180 euros.

Full Experience (incluye acceso general + zonas de barra exclusiva y acceso al stage sin asiento numerado + una foto individual con Mëstiza): 280 euros.

Reservado VIP Stage (mesa para 8 personas. Incluye 750 euros en consumo. Entrada para mayores de 18 años. Todos los asistentes de la mesa deben acceder juntos): 1.500 euros.

Reservado Súper VIP Stage (mesa para 10 personas. Incluye 1.250 euros en consumo. Entrada para mayores de 18 años. Todos los asistentes de la mesa deben acceder juntos): 2.500 euros.

Insólito Sevilla

Insólito Sevilla es un innovador festival cultural y musical de invierno que se celebra de septiembre a mayo en Sevilla y que está impulsado por Green Cow Music. Se define como un festival "sin etiquetas ni fronteras", enfocado en la emoción colectiva.

A diferencia de los festivales de verano, Insólito busca dinamizar la ciudad con una propuesta multidisciplinar que incluye música, humor, gastronomía, poesía y patrimonio en diversos espacios de la ciudad como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Palacio de Exposiciones y Congresos FIBES, el Cartuja Center o el Puerto de Sevilla, escenario que destaca por encima del resto por acoger mayor número de eventos.