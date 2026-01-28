Toy Tonics y su house innovador aterrizarán en Sevilla el próximo febrero desde Berlín: Fecha y entradas

El sábado, 21 de febrero, Sevilla se preparará para acoger una de las citas más esperadas del calendario electrónico en la ciudad. de la mano de Fever y de In the Park & Flumo Recordings. Este día, la sala The Moon (Pandora) se convertirá en la embajada oficial de Toy Tonics en la hispalense, el sello berlinés que ha redefinido el house y el disco a nivel global.

Sobre Toy Tonics

Originario de Berlín, Toy Tonics es actualmente uno de los sellos más influyentes y exitosos de la escena musical alrededor de todo el mundo. Su sonido es una fusión magistral de house innovador, indie disco y grooves orgánicos con raíces en el soul. Más que una etiqueta, es un colectivo cultural que atrae a una audiencia joven, creativa y diversa. Con residencias en ciudades como Londres, París y Ámsterdam, Toy Tonics llega a Sevilla para demostrar por qué sus "Toy Tonics Jams" son el evento del momento en toda Europa.

Para esta ocasión, el grupo berlinés estará representadp por dos de sus activos más potentes:

Gee Lane: DJ venezolana afincada en Barcelona con más de 20 años de trayectoria. Reconocida por DJ Mag como una de las artistas emergentes a seguir , Gee Lane ha pasado por escenarios de prestigio como Sónar, Primavera Sound y Melt Festival.

Stump Valley: El dúo italiano, maestros del crate digging y el afro-cósmico. Tras una década de actividad y lanzamientos en sellos como Dekmantel y Rush Hour , su estilo evoluciona desde un sonido analógico y cálido hacia una estética moderna y pistera.

Además, el talento local llegará de la mano de Alf & Andrew Oddio, los encargados de asegurar que el groove sevillano esté a la altura.

Horario y entradas

El encuentro musical comenzará a las 23:00 horas el próximo 21 de febrero con un "Warm up cultural", que consistirá en la proyección en exclusiva del nuevo documental de Toy Tonics, acompañada de un aperitivo de bienvenida para los asistentes que lleguen con antelación al evento.

A partir de las 00:00 horas la pista de baile tomará el protagonismo bajo las frecuencias del sistema de sonido Funktion-One de Pandora, garantizando una experiencia de baile hasta las 06:30 horas.

La venta de entradas para disfrutar de esta cita electrónica única en Sevilla está abierta a través de la página web de la discoteca Pandora. Solo hay 300 entradas disponibles y una vez que estas se agoten no habrá posibilidad de acceso, asegurando un ambiente íntimo y eléctrico para los verdaderos amantes del género, por lo que se recomienda adquirirlas con tiempo suficiente.

Existen tres tramos de venta entradas que funcionarán hasta agotar existencias: